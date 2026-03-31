ΥΠΕΞ για Άγιο Φως: Η ελληνική πολιτεία θα εξαντλήσει κάθε δυνατότητα για την ασφαλή μεταφορά του στην Ελλάδα

Το υπουργείο Εξωτερικών παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή αναφορικά και με τη μεταφορά του Αγίου Φωτός στην Ελλάδα.

«Οι όποιες δυνατότητες υπάρχουν δε γίνεται να δημοσιοποιηθούν για λόγους ασφαλείας», υπογράμμισε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζωχιού, στην τακτική ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών.

«Είμαστε σε επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς», πρόσθεσε. «Η Ελλάδα θα εξαντλήσει κάθε δυνατότητα μεταφοράς του Αγίου Φωτός», συμπλήρωσε χαρακτηριστικά.

Επίσης η κ. Ζωχιού επεσήμανε πως αναβάλλεται λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων η επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, στην Τρίπολη της Λιβύης.

Η επίσκεψη ήταν προγραμματισμένη για την Τετάρτη 1η Απριλίου, λίγα εικοσιτετράωρα μετά την επίσκεψή του στη Βεγγάζη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Άγιο Φως Υπουργείο Εξωτερικών

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΑΙΡΟΣ 12 ώρες πριν

Σε κατάσταση “Red Code” λόγω της κακοκαιρίας “Erminio” δύο περιοχές της Κ. Μακεδονίας – Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 19 ώρες πριν

Το Thessaloniki Tuning Show έρχεται τον Απρίλιο στη ΔΕΘ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 11 ώρες πριν

Λοβέρδος για Άγιο Φως: “Πάση θυσία θα φτάσει στην Αθήνα” – Αυτό είναι το κυβερνητικό πλάνο για τη μεταφορά του

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 9 ώρες πριν

Μαρινέλλα – Συγκλόνισε η Χάρις Αλεξίου με τον επικήδειο της: “Άφησες την τελευταία σταγόνα της φωνής σου στον βωμό του Ηρωδείου”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 5 ώρες πριν

Μαρινάκης: Το ΠΑΣΟΚ χρησιμοποιεί με όλο και μεγαλύτερη ένταση, ακραία και τοξική ρητορική

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 6 ώρες πριν

Δίκη Λυγγερίδη: Καταγγελίες φιλάθλων και αιχμές μαρτύρων στη δίκη για τη δολοφονία του αστυνομικού