ΥΜΑΘ και οι τρεις Περιφέρειες της Βόρειας Ελλάδας ενώνουν δυνάμεις με στόχο την ανάπτυξη

Η ανάπτυξη διαπεριφερειακής συνεργασίας μεταξύ των τριών Περιφερειών της Μακεδονίας και της Θράκης και η κοινή «εξόρμηση» στις γειτονικές βαλκανικές χώρες με στόχο την ανάπτυξη συνεργασιών ήταν το αντικείμενο της σύσκεψης που συγκάλεσε χθες το απόγευμα, Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025, ο Υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας και Θράκης Κωνσταντίνος Π. Γκιουλέκας, στο Διοικητήριο της Θεσσαλονίκης, με τους Περιφερειάρχες Δυτικής Μακεδονίας κ. Γιώργο Αμανατίδη, Κεντρικής Μακεδονίας κα. Αθηνά Αηδονά και Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης κ. Χριστόδουλο Τοψίδη.

Όπως τόνισε, σε δηλώσεις του μετά τη σύσκεψη, ο Υφυπουργός Εσωτερικών Κ. Γκιουλέκας ήταν μια πολύ γόνιμη σύσκεψη, κατά την διάρκεια της οποίας επήλθε συμφωνία σε έναν κοινό άξονα δράσεων. Ο ένας στόχος είναι να προωθηθεί η διαπεριφερειακή συνεργασία και να εξεταστούν ακόμη πιο εντατικά τα προβλήματα αλλά και οι προοπτικές και οι δυνατότητες που έχει η Μακεδονία και η Θράκη, οργανώνοντας κοινές περιοδείες σε κάθε έναν από τους 16 νομούς της Μακεδονίας και της Θράκης ξεχωριστά.

Ο δεύτερος στόχος είναι η ανάπτυξη συνεργασίας για την πραγματοποίηση κοινής «εξόρμησης» στις βαλκανικές χώρες για την ανάπτυξη συμπράξεων και συνεργιών με τα γειτονικά κράτη. Πρώτος σταθμός της «εξόρμησης» στα Βαλκάνια, όπως γνωστοποίησε ο ΥΜΑΘ, θα είναι η Σόφια και θα ακολουθήσουν το Βελιγράδι, το Βουκουρέστι και άλλες πρωτεύουσες ή άλλες πόλεις των χωρών της περιοχής. Στο σχετικό κλιμάκιο, με επικεφαλής τον ΥΜΑΘ, θα συμμετάσχουν οι Περιφερειάρχες της Μακεδονίας και Θράκης, εκπρόσωποι των πέντε Πανεπιστημίων της περιοχής, εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου και θα πραγματοποιηθούν επαφές και συνεργασίες με τους εκπροσώπους των αντίστοιχων φορέων των γειτονικών βαλκανικών κρατών.

Για σύμπτωση απόψεων στο ότι η Μακεδονία και η Θράκη είναι ένας ενιαίος αναπτυξιακός χώρος και ένας ενιαίος αναπτυξιακός άξονας και στο ότι το «προϊόν Βόρεια Ελλάδα» πρέπει να προωθηθεί από κοινού έκανε λόγο από την πλευρά του ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ. Γιώργος Αμανατίδης.

«Η δουλειά που γίνεται με τον Υπουργό μας και με τους συναδέλφους Περιφερειάρχες από την Μακεδονία είναι σε εξαιρετικό επίπεδο και αυτό θα μας δώσει και το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα», δήλωσε η Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κα. Αθηνά Αηδονά υπερθεματίζοντας τόσο για τις επισκέψεις σε κάθε μία από τις περιφερειακές ενότητες της Μακεδονίας και Θράκης για εστίαση στα τοπικά προβλήματα και θέματα, όσο και για την στήριξη της επιχειρηματικότητας στα Βαλκάνια.

Για ένωση των δυνάμεων και των καλών πρακτικών των τριών Περιφερειών της Βόρειας Ελλάδας και ανάπτυξη εξωστρέφειας στην Βουλγαρία, την Ρουμανία, την Σερβία και άλλες περιοχές στα Βαλκάνια έκανε λόγο ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης κ. Χριστόδουλος Τοψίδης, τονίζοντας ότι τα σύνορα της Ελλάδας είναι και σύνορα της Ευρώπης. «Σχεδιάζουμε μαζί για το κοινό μέλλον των Περιφερειών μας, των κατοίκων, των πολιτών, των ανθρώπων που διαμένουν στην περιοχή» ανέφερε χαρακτηριστικά, «για να μπορέσουμε πραγματικά να αναδείξουμε τα πλεονεκτήματα της περιοχής μας και να ενώσουμε τις καλές πρακτικές που έχει κάθε Περιφέρεια ξεχωριστά σε αντίστοιχους τομείς, να μπορέσουμε όλες αυτές να τις ενώσουμε, να τις κάνουμε μία δύναμη για να μπορέσουμε πραγματικά να φέρουμε το αναπτυξιακό μοντέλο που θέλουμε στη Βόρεια Ελλάδα, κάτι που τα τελευταία χρόνια δεν έχει γίνει ποτέ τόσο συντονισμένα».

Αύριο, Τετάρτη 19 Νοεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί αντίστοιχη σύσκεψη του ΥΜΑΘ με τους Πρυτάνεις των πέντε Πανεπιστημίων της Μακεδονίας και της Θράκης.