Βούλτεψη: Οι φωτογραφίες της Καισαριανής πρέπει να περιέλθουν στο ελληνικό κράτος χωρίς δημοπρασία και χρήματα

Για τις πτυχές που ξετυλίγονται γύρω από το θέμα των φωτογραφιών με τους εκτελεσθέντες της Καισαριανής, μίλησε η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Σοφία Βούλτεψη στο ΕΡΤnews Radio 105,8 και στην εκπομπή «Πρωινές Διαδρομές» με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, ενώ επισήμανε το πώς το υλικό πρέπει να περιέλθει στην ιδιοκτησία του ελληνικού κράτους.

Ως προς την πιστοποίηση, θα το δουν αυτό οι ειδικοί που έχει στείλει το υπουργείο Πολιτισμού και θα αποφανθούν, σημείωσε, θεωρητικά όμως, είναι γνήσιες.

«Από κει και πέρα, το ζήτημα μοιράζεται σε τρεις πτυχές. Η μία είναι η ηθική, η οποία αφορά όχι μόνο την Ελλάδα, αλλά και αυτόν που το έκανε, δηλαδή τον Βέλγο, που είναι ιδιοκτήτης μίας πλατφόρμας που πουλάει διάφορα έγγραφα και αντικείμενα από το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Τώρα, ο ίδιος έχει κάνει δηλώσεις στο Πρώτο Θέμα, όπου μιλάει για ιδιωτικότητα και για παραδοχή ότι του ανήκει η συλλογή. Μπορεί να του ανήκει, αλλά πρέπει σύμφωνα με τους κανονισμούς του ebay, να δώσει πλήρεις πληροφορίες για τον φωτογράφο. Λέγεται ότι είναι ο Χέρμαν Όττο Χόγιερ, ένας πολύ γνωστός ζωγράφος, ένας βετεράνος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ευνοούμενος του Χίτλερ, ο οποίος πήγε εθελοντής στα SS. (…)

Τώρα, από κει και πέρα όμως, εδώ υπάρχει ένα ηθικό θέμα το οποίο αφορά και την Γερμανία, από την οποία βλέπουμε μια εκκωφαντική σιωπή. Διότι, τα ρεπορτάζ τους, όπως είδα, είναι ότι συμβαίνει αυτό στην Ελλάδα, υπάρχει θέμα κτλ και πολύ λίγες αναφορές για τα εγκλήματα. Αυτό μας παραπέμπει στο γεγονός ότι η Γερμανία κινήθηκε όλα αυτά τα χρόνια μεταξύ ενοχής και λήθης. Πρόσφατη έρευνα έδειξε ότι οι νέοι Γερμανοί δεν γνωρίζουν τίποτα για όλα όσα οι πρόγονοί τους διέπραξαν σε διάφορες χώρες και στην Ελλάδα που έχασε το 11% του πληθυσμού της εξαιτίας της εισβολής και της κατοχής τους και στο Ολοκαύτωμα, το οποίο επίσης αναγνωρίζουν, ζητούν συγγνώμη και από την Ελλάδα και έρχονται οι πρόεδροι τους και τα λοιπά, αλλά θεωρούν ότι είναι μόνο ηθική υποχρέωση. Δεν είναι μόνο ηθική υποχρέωση. Υπάρχει ακόμη το ζήτημα των γερμανικών αποζημιώσεων» ανέφερε αρχικά η κ. Βούλτεψη.

«Το θέμα είναι, πρώτον, ότι πρέπει ο κύριος αυτός να μας πει από πού πήρε τις φωτογραφίες οπωσδήποτε, σύμφωνα με τους κανονισμούς. Να αποδείξει δηλαδή πώς βρέθηκε η συλλογή στην κατοχή του. Και δεύτερον, κατά τη γνώμη μου είναι ενάντια στους κανονισμούς του ebay, γι’ αυτό εγώ πιστεύω ότι απέσυρε τη δημοπρασία. Δεν πιστεύω ότι το έκανε επειδή συγκλονίστηκε, αλλά οι κανονισμοί οι εσωτερικοί του ebay και του Yahoo, απαγορεύουν την πώληση αντικειμένων των ναζί και αναμνηστικών, απαγορεύεται εάν προκαλούν κίνδυνο ηρωοποίησης του καθεστώτος και έλλειψη σεβασμού προς τα θύματα. Εδώ λοιπόν έχουμε σίγουρα έλλειψη σεβασμού προς τα θύματα, διότι είναι άνθρωποι, δεν είναι αντικείμενα.

Είναι άνθρωποι οι οποίοι έδωσαν τη ζωή τους για την ελευθερία και πήγαν προς το θάνατο άφοβα. Εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με στολές, κράνη, επιστολές από στρατόπεδα» τόνισε η κ. Βούλτεψη.

«Κατά τη γνώμη μου, ούτε δημοπρασία, ούτε χρήματα» είπε χαρακτηριστικά σχετικά με το πώς πρέπει να περάσουν οι φωτογραφίες στο ελληνικό κράτος.

«Είναι υποχρεωμένος να πει από πού τα βρήκε» επανέλαβε η κ. Βούλτεψη, σημειώνοντας ότι «είναι πιθανόν, αυτά να βρέθηκαν από τους απογόνους του Χόγιερ, του φωτογράφου. Δεν τον αναφέρει. Λέει ότι πρέπει να σκεφτούμε την ιδιωτικότητά του. Δεν υπάρχει ιδιωτικότητα. Μιλάμε για ανθρώπους με πρόσωπα και σώματα. Άρα, δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Και γιατί; Γιατί μπορεί αν δοθούν χρήματα να πάνε στους απογόνους ουσιαστικά, ενός SS».

«Ήδη, από τον θόρυβο οι φωτογραφίες ξεκίνησαν από 36,5 ευρώ και τώρα η κάθε φωτογραφία έφτασε τα 2.100. Δεν μπορεί να γίνει εμπόριο ανθρώπων οι οποίοι έδωσαν τη ζωή τους κάτω από τόσο εγκληματικές συνθήκες» υπογράμμισε η βουλευτής.

«Επειδή η Γερμανία πριν ένα χρόνο αποκαλύφθηκε ότι πάνω από 8.000 πρώην SS έπαιρναν συντάξεις και οι νέοι δεν γνωρίζουν τίποτα για το Ολοκαύτωμα, οφείλει να γνωρίζει ότι αυτά παθαίνει επειδή τελικά δεν δίδαξε αυτά τα οποία συνέβησαν στα παιδιά, προφανώς για να μην τα φορτώνει με επιπλέον ευθύνες, διότι δεν μπορεί να επωμισθούν τις αμαρτίες των γονέων και των παππούδων τους. Όμως τώρα το AFD, το ναζιστικό αυτό κόμμα, είναι δεύτερη δύναμη και είναι πρώτοι στις δημοσκοπήσεις και υπήρξαν και πρώτοι ήδη στην κάλπη στην Ανατολική Γερμανία» συμπλήρωσε η κ. Βούλτεψη.

«Αυτές οι φωτογραφίες δεν είναι ιδιοκτησία κανενός» τόνισε η κ. Βούλτεψη και επανέλαβε ότι αφού αποκαλύφθηκαν πρέπει να περιέλθουν στο ελληνικό Δημόσιο χωρίς δημοπρασία.

«Δηλαδή, άκουσα τον κύριο Βελόπουλο να αρχίζουν οι λαϊκισμοί, να βάλουν χρήματα. Και να πω το εξής, ότι δεν είναι ιδιοκτησία του ΚΚΕ, γιατί αν αρχίσουμε να ψάχνουμε ποιοι ήταν εκεί, ήταν και από το Αγροτικό Κόμμα, ήταν και πολιτικοί κρατούμενοι άλλοι ήταν και αρχειομαρξιστές που τους πολεμάει το Κομμουνιστικό Κόμμα, ήταν και τροτσκιστές, ήταν και το Ενιαίο Μέτωπο Εργατών Αγροτών. Και να θυμίσω τελειώνοντας ότι την επιστολή Ζαχαριάδη 31/10 του ‘40, που είχε πει ότι στον πόλεμο αυτό που τον διευθύνει η κυβέρνηση Μεταξά δεν τους παρέδωσε η κυβέρνηση Μεταξά, αλλά οι δωσίλογοι τους παρέδωσαν στους Γερμανούς, όλοι μας πρέπει και όλες μας να δώσουμε τις δυνάμεις χωρίς επιφύλαξη και τότε είχαν κάνει επιστολή οι κρατούμενοι από την Ακροναυπλία και την Ανάφη, ζητούσαν να βρεθούν στην πρώτη γραμμή. Τους ζήτησαν να αποκηρύξουν τις ιδέες τους και είπαν ότι εμείς οι ιδέες μας δεν τις κηρύττουμε, αλλά έχουμε ταχθεί ανεπιφύλακτα στο πλευρό της κυβέρνησης που διευθύνει την αντίσταση του ελληνικού λαού ενάντια στην επιδρομή. Άρα λοιπόν όχι διχασμός, διότι εκείνοι θα πολεμούσαν για την Ελλάδα και για την Ελλάδα πέθαναν. Ούτε είναι ιδιοκτησία κανενός κόμματος αυτοί οι άνθρωποι, ούτε ξέρουμε πού ανήκαν, σήμερα αυτοί οι άνθρωποι. Ανθρώπους που ανήκαν, που είχαν πάει εξορία, φυλακή και πλέον δεν ανήκουν στο ΚΚΕ. Ας σταματήσει αυτό. Οι άνθρωποι αυτοί είναι πατριώτες που ανήκουν στην Ελλάδα» είπε καταλήγοντας.