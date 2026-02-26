Βουλή: Ψηφίστηκε επί της Αρχής το νομοσχέδιο για την επιστολική ψήφο των αποδήμων από τη ΝΔ

Κατά πλειοψηφία ψηφίσθηκε επί της Αρχής, με την θετική ψήφο μόνο της ΝΔ, το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Ορισμός εκλογικής περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού – Διευκόλυνση άσκησης εκλογικού δικαιώματος εκλογέων εκτός επικράτειας μέσω επιστολικής ψήφου για τις βουλευτικές εκλογές» από τις Επιτροπές Δημόσιας Διοίκησης και Ελληνισμού της Διασποράς.

Το ΚΚΕ και η Νέα Αριστερά το καταψήφισαν, ενώ ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ, ΣΥΡΙΖΑ, Ελληνική Λύση, Νίκη και Πλεύση Ελευθερίας επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν στην Ολομέλεια.

Οι τοποθετήσεις αυτές των κοινοβουλευτικών ομάδων αφήνουν ανοικτό κατά πόσο θα επιτευχθεί το συνταγματικό όριο των 200 τουλάχιστον θετικών ψήφων που απαιτούνται προκειμένου οι διατάξεις του σχεδίου νόμου να έχουν άμεση εφαρμογή από τις ερχόμενες εθνικές εκλογές. Σε περίπτωση που το σχέδιο νόμου ψηφιστεί με λιγότερες από 200 ψήφους, η εφαρμογή τους θα μετατεθεί για τις επόμενες εθνικές εκλογές με σταυρό προτίμησης.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ