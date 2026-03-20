Τζιτζικώστας: Να σταματήσει κάθε ενέργεια για κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ

Να σταματήσει κάθε ενέργεια που αποσκοπεί στο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ τονίζει σε δήλωσή του ο Ευρωπαίος επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολος Τζιτζικώστας.

Πιο συγκεκριμένα ο κ. Τζιτζικώστας, προέβη στην ακόλουθη δήλωση για την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ:

«Η ΕΕ χαιρετίζει την απόφαση του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO), η οποία καταδικάζει απερίφραστα τις απειλές και τις επιθέσεις του Ιράν κατά πλοίων που πλήττουν αθώους αμάχους ναυτικούς. Η ΕΕ στηρίζει τα αιτήματα του IMO να σταματήσει κάθε ενέργεια ή απειλή που αποσκοπεί στο κλείσιμο, την παρεμπόδιση ή με άλλο τρόπο παρέμβαση στη διεθνή ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ. Κατά τη σύνοδό του στις 19 Μαρτίου, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπενθύμισε την ανάγκη διαφύλαξης του περιφερειακού εναέριου χώρου, της ασφάλειας της θάλασσας και του σεβασμού της ελευθερίας ναυσιπλοΐας, και καταδίκασε κάθε πράξη που απειλεί τη ναυσιπλοΐα ή εμποδίζει την είσοδο και την έξοδο πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ. Η άσκηση των δικαιωμάτων και ελευθεριών ναυσιπλοΐας από εμπορικά πλοία, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, πρέπει να γίνεται σεβαστή. Η ΕΕ επαναλαμβάνει επίσης την έκκλησή της για πλήρη εφαρμογή της απόφασης 2817 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών».

Απόστολος Τζιτζικώστας Στενά Ορμούζ

