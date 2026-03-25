Τζιτζικώστας: Η 25η Μαρτίου είναι ημέρα μνήμης, τιμής και ευθύνης

THESTIVAL TEAM

Το δικό του μήνυμα για την Εθνική Επέτειο της 25η Μαρτίου έστειλε ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας.

Συγκεκριμένα, ο κ. Τζιτζικώστας στη δήλωσή του αναφέρει τα εξής:

«Η 25η Μαρτίου είναι ημέρα μνήμης, τιμής και ευθύνης.
Μνήμης, διότι θυμόμαστε τον αγώνα των προγόνων μας για ελευθερία και ανεξαρτησία.
Τιμής, γιατί αναγνωρίζουμε το θάρρος και τις θυσίες όσων αγωνίστηκαν για τα ιδανικά της πατρίδας, τιμώντας διαχρονικά όλους όσοι υπερασπίζονται την πατρίδα και την ειρήνη.
Ευθύνης, γιατί το μήνυμα της 25ης Μαρτίου δεν ανήκει μόνο στο παρελθόν — μας δεσμεύει στο παρόν και στο μέλλον.
Η ελευθερία και η ειρήνη δεν είναι δεδομένες, αλλά απαιτούν διαρκή εγρήγορση.
Και η Ελλάδα, ως πυλώνας σταθερότητας και ισχυρός εταίρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει καθοριστικό ρόλο στην προάσπιση της ασφάλειας, της άμυνας, της συνοχής και των κοινών μας αξιών.
Χρόνια πολλά σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες».

Απόστολος Τζιτζικώστας

