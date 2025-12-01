Τζιτζικώστας για Airbus A320: Η ασφάλεια στην ευρωπαϊκή αεροπορία είναι και θα παραμείνει πάντα η ύψιστη προτεραιότητά μας

Με αφορμή την επείγουσα οδηγία που εξέδωσε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA) για μέρος του στόλου των Airbus A320, ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Το βράδυ της Παρασκευής, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA) εξέδωσε Επείγουσα Οδηγία για αναβάθμιση λογισμικού για μέρος του στόλου Airbus A320.

Θέλω να είμαι σαφής: η ασφάλεια στην ευρωπαϊκή αεροπορία είναι και θα παραμείνει πάντα η ύψιστη προτεραιότητά μας. Όταν εντοπίζεται ένα ζήτημα, αναλύεται, αντιμετωπίζεται και επιλύεται άμεσα, ώστε να διατηρείται το υψηλότερο επίπεδο προστασίας για τους επιβάτες και τα πληρώματα.

Η ασφάλεια απαιτεί συνεχή επαγρύπνηση και διαρκή βελτίωση και αυτό κάνουμε. Η οδηγία της EASA διασφάλισε ότι το ζήτημα στα επηρεαζόμενα αεροσκάφη αντιμετωπίστηκε άμεσα και κατάλληλα.

Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες δράσεις αναβάθμισης λογισμικού που έχουν γίνει ποτέ, και η ευρωπαϊκή αεροπορική κοινότητα κινητοποιήθηκε ταχύτατα για να την εφαρμόσει.

Οι αναβαθμίσεις λογισμικού των αεροσκαφών βρίσκονται σε εξέλιξη και πλησιάζουν στην ολοκλήρωσή τους.

Η στενή συνεργασία μεταξύ της EASA και των εθνικών αρχών πολιτικής αεροπορίας της ΕΕ υπήρξε καθοριστική για αυτό και πετύχαμε τη γρήγορη και συντονισμένη ανταπόκριση.

Μέχρι στιγμής, οι ενημερώσεις λογισμικού δεν έχουν οδηγήσει σε καμία αξιοσημείωτη επίπτωση στις λειτουργίες του δικτύου, και δεν έχουν αναφερθεί σχετικά προβλήματα στα μεγάλα αεροδρόμια.

Θέλω να ευχαριστήσω την EASA, τις εθνικές αρχές πολιτικής αεροπορίας της ΕΕ, το EUROCONTROL, τις αεροπορικές εταιρείες και την Airbus για την ταχεία ανταπόκριση, καθώς και τους επιβάτες για την υπομονή τους.

Παρόλο που κάποια αναστάτωση ήταν αναπόφευκτη, αυτά τα μέτρα αποδεικνύουν τη δέσμευση της Ευρώπης να διατηρεί την αεροπορία της ασφαλή παγκοσμίως για όλους τους επιβάτες».