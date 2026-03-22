Τσουκαλάς: Ο πρωθυπουργός αρνείται με ιδεοληπτικό πείσμα να δεχθεί την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας

«Ο κ. Μητσοτάκης παραμένει άβουλος παρατηρητής των οικονομικών επιπτώσεων του πολέμου, που δοκιμάζει ήδη την ελληνική κοινωνία», σχολιάζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς σε δήλωση του για την κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού.

Αναφέρει ειδικότερα ότι «οι τιμές των καυσίμων έχουν εκτοξευτεί πάνω από τα 2 ευρώ και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εμφανίζεται απρόθυμη να προχωρήσει στη μείωση του ΕΦΚ και του ΦΠΑ όσο διαρκεί η κρίση για να ανακουφίσει τους καταναλωτές από την επιβάρυνση». «Έχει αλλεργία στον υγιή ανταγωνισμό και με την ύποπτη αδράνεια της συνεχίζει να στηρίζει την ολιγοπωλιακή δομή της οικονομίας και τα ισχυρά συμφέροντα που υπηρετεί», σχολιάζει. Ο κ. Τσουκαλάς τονίζει πως «μια σειρά ευρωπαϊκών χωρών – η Αυστρία, η Ιταλία, η Ισπανία- προχωρούν σε τέτοιες παρεμβάσεις και μόνο η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη επιμένει να αισχροκερδεί με την έμμεση φορολογία, να βγάζει υπερέσοδα πάνω από τους δημοσιονομικούς στόχους για να μοιράσει στο τέλος pass-αντίδωρα».

Σχετικά με την «πολυδιαφημισμένη παρέμβαση» στον εξωδικαστικό μηχανισμό, υποστηρίζει ότι είναι «άλλο ένα έργο που έχουμε ξαναδεί» και πως «με μπαλώματα προσπαθεί να κρύψει τόσο την παταγώδη αποτυχία της κυβέρνησης του να ελέγξει το ιδιωτικό χρέος όσο και τη μεγάλη ‘επιτυχία’ του να διευκολύνει την κερδοσκοπία των funds». «Αρνείται με ιδεοληπτικό πείσμα να δεχθεί την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας και παραδίδει με την πολιτική του τις περιουσίες των Ελλήνων στα funds», αναφέρει ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 19 ώρες πριν

Γρηγόρης Αρναούτογλου: Στα γυρίσματα του “Moments” η ψυχολογία μου ήταν χάλια, λίγο μετά έφυγε από την ζωή η μητέρα μου

LIFESTYLE 14 ώρες πριν

Έμα Χέμινγκ: Το ταξίδι με την άνοια του Μπρους Γουίλις με έκανε να δω την πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν πολλές οικογένειες

MEDIA NEWS 23 ώρες πριν

Στο νοσοκομείο η Έλενα Παπαρίζου: “Η εικόνα της όταν μπήκε ήταν κακή”

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 22 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 19χρονος φίλος του Κλεομένη μετά την απολογία του

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν τέσσερις ανήλικοι για βανδαλισμούς σε σχολείο στον Εύοσμο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 17 ώρες πριν

Γ. Κεφαλογιάννης: Προχωράμε ένα μεγάλο πρόγραμμα αναβάθμισης των Canadair