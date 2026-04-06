Τι σημαίνει το ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή που πρότεινε ο πρωθυπουργός

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Στο επίκεντρο της πολιτικής συζήτησης βρίσκεται η πρόταση του πρωθυπουργού για τη θέσπιση ασυμβίβαστου μεταξύ υπουργού και βουλευτή, που στοχεύει στον σαφή διαχωρισμό της εκτελεστικής από τη νομοθετική εξουσία.

Σύμφωνα με την πρόταση, ένας εκλεγμένος βουλευτής που αναλαμβάνει θέση στο υπουργικό συμβούλιο θα παραιτείται από τη βουλευτική του έδρα, την οποία θα καταλαμβάνει ο πρώτος επιλαχών της εκλογικής του περιφέρειας.

Όταν ο υπουργός παύει να είναι μέλος της κυβέρνησης, θα επιστρέφει αυτοδικαίως στη Βουλή, ανακτώντας την έδρα του. Το μοντέλο αυτό, όπως σημειώνεται, εφαρμόζεται ήδη σε χώρες όπως η Κύπρος και η Γαλλία, όπως μεταδίδει το ertnews.gr.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης προχώρησε σε διευκρινίσεις σχετικά με την πρόταση του πρωθυπουργού για το ασυμβίβαστο υπουργών και βουλευτών.

Η συζήτηση όπως είπε, για το ασυμβίβαστο θα εξελιχθεί παράλληλα με τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης, γεγονός που σημαίνει ότι θα απαιτηθούν οι αντίστοιχες αυξημένες πλειοψηφίες.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η πρόταση για το ασυμβίβαστο θα τεθεί σε δημόσιο διάλογο προεκλογικά, αλλά η εφαρμογή της θα αφορά την περίοδο μετά τις εκλογές του 2027. Όπως είπε, η κυβέρνηση επιδιώκει μια συνολική θεσμική δέσμη, η οποία θα παρουσιαστεί από τον πρωθυπουργό ενόψει του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

Γεωργιάδης: Δεν θα έφερνα τις διατάξεις με τροπολογία, αλλά το κάνω γιατί είναι ορόσημο για την 8η εκταμίευση του Ταμείου Ανάκαμψης

MEDIA NEWS 10 ώρες πριν

Ζαχαρίας Ρόχας: Υποδύθηκα τον Χριστό και παραλίγο να σκοτωθώ στα 33 μου

ΔΙΕΘΝΗ 12 ώρες πριν

Ουκρανία: Τουλάχιστον τρεις νεκροί σε ρωσικά πλήγματα στην Οδησσό, ανάμεσά τους ένα παιδί

ΧΑΛΑΡΑ 21 ώρες πριν

Screenshots: Γιατί κρατάμε στιγμιότυπα από συνομιλίες και τι λέει αυτό για τα συναισθήματά μας

LIFESTYLE 11 ώρες πριν

Ιωάννα Τούνη: Έσπασαν το αυτοκίνητο της δικηγόρου των δυο καταδικασθέντων – Δείτε φωτογραφίες

ΖΩΔΙΑ 22 ώρες πριν

Τα 3 ζώδια που προσελκύουν τύχη και ευημερία – “Βλέπετε το μέλλον με ελπίδα, τίποτα δεν σας πτοεί”