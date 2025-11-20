Θρασκιά για διακοπή λειτουργίας του μετρό Θεσσαλονίκης: Δίχως τέλος οι καθημερινές σκηνές συνωστισμού και οι εικόνες ντροπή

Η Ράνια Θρασκιά, Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης και Υπεύθυνη Κ.Τ.Ε. Ψυχικής Υγείας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, κατάθεσε ερώτηση στη Βουλή σχετικά με τη δίμηνη διακοπή της λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης, τονίζοντας πως η εξέλιξη αυτή “έχει οδηγήσει σε καθημερινές σκηνές συνωστισμού και εικόνες ντροπής στην πόλη”.

Όπως επισημαίνεται στην ερώτηση, “η εν λόγω αναστολή επηρεάζει ολόκληρη την πόλη, ακόμη και όσους δεν χρησιμοποιούσαν το μετρό. Καταρχάς, αυξάνει την κυκλοφορία των οχημάτων. Το κυκλοφοριακό πρόβλημα αναμένεται δε να ενταθεί, καθώς την ίδια χρονική συγκυρία δρομολογείται και η κατεδάφιση της γέφυρας Πανοράματος στο πλαίσιο των εργασιών για το Flyover. Επιπλέον, η αυξημένη ζήτηση για τα λεωφορεία έρχεται να επιβαρύνει περεταίρω το συγκοινωνιακό έργο του ΟΑΣΘ, ο οποίος έχει περιέλθει σε τραγική κατάσταση”.

“Όσο κι αν ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών προσπαθεί να μας πείσει ότι η διακοπή λειτουργίας του Μετρό γίνεται προκειμένου να προχωρήσουν τα έργα επέκτασης προς την Καλαμαριά και για λόγους ασφαλείας, είναι αυταπόδεικτο ότι οφείλεται στην έλλειψη σχεδιασμού και συντονισμού της κυβέρνησης. Να σημειωθεί ότι η συναρμογή των δύο γραμμών βρισκόταν σε προχωρημένο στάδιο και θα έπρεπε να έχει ήδη ολοκληρωθεί. Επίσης, η πρόωρη έναρξη λειτουργίας, χωρίς την ολοκλήρωση των δοκιμών όπως επιβάλλει η διεθνής πρακτική, μοιραία οδήγησε σε επαναλαμβανόμενα λειτουργικά προβλήματα. Κι ουδέποτε, φυσικά, έχει προκληθεί τέτοια ταλαιπωρία στους πολίτες, ούτε σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις ούτε στην Αθήνα”, τονίζει η κα Θρασκιά και προσθέτει:

“Οι πολίτες της Θεσσαλονίκης δικαιούνται ασφαλείς, αξιοπρεπείς και σύγχρονες μεταφορές. Δεν είναι δυνατόν, για ακόμη μια φορά, να πληρώνουν το βαρύ τίμημα της προχειρότητας και της επικοινωνιακής διαχείρισης της κυβέρνησης, που παραδίδει έργα ανέτοιμα και ημιτελή”.

“Κατόπιν τούτων, η βουλευτής ερωτά τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών ποιοι είναι οι πραγματικοί λόγοι της δίμηνης διακοπής λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης κι αν θα μπορούσαν να έχουν προβλεφθεί. Ερωτά, επίσης, ποιες ακριβώς εργασίες θα υλοποιηθούν κατά το διάστημα της αναστολής και ποια άμεσα μέτρα προτίθεται να λάβει για τη βελτίωση της ποιότητας, της ασφάλειας και της αξιοπιστίας των μετακινήσεων στην πόλη της Θεσσαλονίκης”, καταλήγει στην ερώτησή της η κα Θρασκιά.

Δεν έχουν τέλος οι σκηνές συνωστισμού και οι εικόνες ντροπής στη Θεσσαλονίκη, μετά τη διακοπή της λειτουργίας του Μετρό από τις 10 Νοέμβρη, έντεκα μόλις μήνες από την παράδοσή του.

Μετά από χρόνια καθυστερήσεων, σημαντικά προβλήματα στην πορεία κατασκευής του και χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η δοκιμαστική φάση όπως επιβάλλει η διεθνής πρακτική, παραδόθηκε το Μετρό Θεσσαλονίκης. Από την πρώτη κιόλας στιγμή, οι τεχνικές βλάβες, οι ελλείψεις και οι δυσλειτουργίες σε βασικές υποδομές -όπως αναλυτικά είχα επισημάνει με την με αρ. πρωτ. 7448/10.07.2025 ερώτησή μου- προκαλούν μεγάλη ταλαιπωρία στη μετακίνηση και την καθημερινότητα χιλιάδων πολιτών. Η τωρινή διακοπή της λειτουργίας του σε δύο φάσεις, με διάρκεια καθεμιάς ενός μήνα, επηρεάζει ολόκληρη την πόλη, ακόμη και όσους δεν χρησιμοποιούσαν το μετρό.

Καταρχάς, αυξάνει την κυκλοφορία των οχημάτων στην πόλη. Το κυκλοφοριακό πρόβλημα αναμένεται δε να ενταθεί, καθώς την ίδια χρονική συγκυρία δρομολογείται και η κατεδάφιση της γέφυρας Πανοράματος στο πλαίσιο των εργασιών για το Flyover. Επιπλέον, η αυξημένη ζήτηση για τα λεωφορεία έρχεται να επιβαρύνει περεταίρω το συγκοινωνιακό έργο του ΟΑΣΘ, ο οποίος έχει περιέλθει σε τραγική κατάσταση. Καθώς, όπως είχα σημειώσει και στην με αρ. πρωτ. 502/21.10.2025 ερώτησή μου, οι επιβάτες έρχονται αντιμέτωποι με πολύωρες αναμονές στις στάσεις των λεωφορείων, ακόμη και υπό ακραίες καιρικές συνθήκες, με τη μη εκτέλεση προγραμματισμένων δρομολογίων, την ελλιπή ενημέρωση από τους ηλεκτρονικούς πίνακες, αλλά και τις πλημμελείς συνθήκες ασφάλειας και υγιεινής μέσα στα λεωφορεία.

Ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών διαμηνύει ότι η εν λόγω αναστολή λειτουργίας γίνεται προκειμένου να προχωρήσουν τα έργα επέκτασης του Μετρό προς την Καλαμαριά και για λόγους ασφαλείας, «όσο κι αν αναστατώνει το επιβατικό κοινό». Κι ότι αποτελεί μια πρακτική που «ακολουθείται διεθνώς σε όλα τα σύγχρονα μετρό που λειτουργούν με πλήρως αυτοματοποιημένα συστήματα, καθώς απαιτούνται επαναλαμβανόμενες φάσεις δοκιμών, ελέγχων και πιστοποιήσεων πριν από την οριστική τους παράδοση στο κοινό».

Να σημειωθεί εδώ ότι η συναρμογή των δύο γραμμών βρισκόταν σε προχωρημένο στάδιο και θα έπρεπε να έχει ήδη ολοκληρωθεί. Επίσης, η πρόωρη έναρξη λειτουργίας, χωρίς την ολοκλήρωση των δοκιμών μοιραία οδήγησε σε επαναλαμβανόμενα λειτουργικά προβλήματα. Και μπορεί ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών να επισημαίνει ότι «κάθε επέκταση αυτόματου δικτύου απαιτεί διαφορετική στρατηγική», όμως ουδέποτε έχει προκληθεί τέτοια ταλαιπωρία στους πολίτες, ούτε σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις ούτε στην Αθήνα. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι στο Μετρό της Αθήνας έχουν δρομολογηθεί έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, στο πλαίσιο της αντικατάστασης σιδηροτροχιών -το μεγαλύτερο έργο επιδομής που έχει γίνει από την έναρξη λειτουργίας του-. Οι απαιτούμενες τεχνικές εργασίες στο υπόγειο δίκτυο εκτελούνται τις νυχτερινές ώρες κι ανά διαστήματα σε διαφορετικά σημεία, ώστε να μην διαταράσσεται η λειτουργία του Μετρό συνολικά.

Διαβάζουμε σε δημοσιεύματα δε ότι, στο Μετρό Θεσσαλονίκης, τα συνεργεία βρίσκονται εντός των σταθμών και επιδιορθώνουν τεχνικά προβλήματα που παρατηρήθηκαν σε κυλιόμενες σκάλες, φώτα και μηχανήματα έκδοσης και ακύρωσης εισιτηρίων.

Επειδή οι πολίτες της Θεσσαλονίκης δικαιούνται ασφαλείς, αξιοπρεπείς και σύγχρονες μεταφορές.

Επειδή η Θεσσαλονίκη, για ακόμη μια φορά, πληρώνει το τίμημα της προχειρότητας και της επικοινωνιακής διαχείρισης της κυβέρνησης, που παραδίδει έργα ανέτοιμα και ημιτελή.

Επειδή η δίμηνη διακοπή λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης επηρεάζει ολόκληρη την πόλη.

