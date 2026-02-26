MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοδωρικάκος: Δίκαιη κατανομή των πόρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου για την Ανταγωνιστικότητα, με γεωγραφική ισορροπία

|
THESTIVAL TEAM

Στην ανάγκη για μια πιο δίκαιη και ισορροπημένη ευρωπαϊκή αναπτυξιακή πολιτική, που θα ενισχύει ουσιαστικά την ανταγωνιστικότητα όλων των κρατών-μελών εστίασε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος στις παρεμβάσεις του στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες.

Κατά τη διάρκεια της Συνόδου, οι υπουργοί της ΕΕ συζήτησαν την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενιαία αγορά και την ανταγωνιστικότητα, η οποία αποτυπώνει τις βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση για μια ισχυρή ενιαία αγορά. Στο επίκεντρο της Συνόδου βρίσκεται το Ευρωπαϊκό Ταμείο για την Ανταγωνιστικότητα, που αποτελεί στρατηγικό εργαλείο πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα επόμενα χρόνια και ένα από τα βασικά στοιχεία του επόμενου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου για την περίοδο 2028-2034.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση, στις παρεμβάσεις του, ο υπουργός Ανάπτυξης υπογράμμισε ότι, σε ένα ιδιαίτερα δύσκολο και διαρκώς μεταβαλλόμενο γεωστρατηγικό περιβάλλον, κοινός στόχος όλων αποτελεί η ευημερία των Ευρωπαίων πολιτών, μέσα από την ενίσχυση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας των εθνικών οικονομιών και της ευρωπαϊκής οικονομίας συνολικά, καθώς και την περαιτέρω ενίσχυση της ενιαίας αγοράς.

Παράλληλα, ο κ. Θεοδωρικάκος ανέδειξε μία σειρά βασικών θεμάτων:

  • Την υστέρηση στη βιομηχανία και στη μεταποίηση.
  • Το ιδιαίτερα υψηλό ενεργειακό κόστος.
  • Την αδυναμία πολλών μικρομεσαίων επιχειρήσεων να προσαρμοστούν με αποτελεσματικό τρόπο στην ψηφιακή μετάβαση.
  • Το υψηλό κόστος ζωής, γύρω από το οποίο απαιτούνται νέες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες.

Αναφερόμενος στο Ευρωπαϊκό Ταμείο για την Ανταγωνιστικότητα, ο υπουργός Ανάπτυξης επεσήμανε την ανάγκη για δίκαιη κατανομή των πόρων με γεωγραφική ισορροπία, ώστε να μην αποτελεί μοναδικό κριτήριο η αριστεία, αλλά να διασφαλίζεται η συμμετοχή όλων των κρατών και των περιφερειών, με στήριξη της βιομηχανίας, της μεταποίησης, της καινοτομίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Τάκης Θεοδωρικάκος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Κρατούμενος αυτοκτόνησε μέσα στο ΑΤ Λιβαδειάς

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 5 ώρες πριν

Απαγόρευση οργανωμένης μετακίνησης οπαδών του Ηρακλή και διάθεσης εισιτηρίων για Καρδίτσα με απόφαση Βρούτση

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 10 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Οδηγούσε μεθυσμένος και ενεπλάκη σε τροχαίο στο κέντρο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 1 ώρα πριν

Θρίλερ στη Χαλκιδική: Βρέθηκαν ανθρώπινα μέλη μέσα σε σακούλες στον Γλαρόκαβο

LIFESTYLE 16 λεπτά πριν

Η Ελένη Μενεγάκη δημοσίευσε φωτογραφίες με νάρθηκα στο δεξί της χέρι

LIFESTYLE 8 ώρες πριν

Γιάννης Νταλιάνης: Πέθανε ο αδερφός του ηθοποιού – “Κώστα καλό σου ταξίδι” έγραψε συντετριμμένος