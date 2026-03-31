Θεμιστοκλέους: “Προκηρύξαμε θέσεις για το νοσοκομείο της Ξάνθης, αλλά δεν πήγαν οι γιατροί”

Ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους βρέθηκε το πρωί της Τρίτης (31/3) στην εκπομπή Κοινωνία Ώρα MEGA.

Αναφερόμενος στα προβλήματα στελέχωσης και λειτουργίας των μονάδων εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) και άλλων ειδικοτήτων στα ελληνικά νοσοκομεία, ο κος Θεμιστοκλέους σημείωσε ότι οι κλίνες ΜΕΘ έχουν σχεδόν διπλασιαστεί μετά τον Covid-19 και η πληρότητα στα γύρω νοσοκομεία είναι χαμηλή (50%-60%), υποδηλώνοντας διαθέσιμα κρεβάτια.

«Οι μονάδες εντατικής θεραπείας σε όλη τη χώρα έχουν αυξηθεί. Στο νοσοκομείο της Ξάνθης είναι τοπικό το πρόβλημα. Οι θέσεις ενώ στα υπόλοιπα νοσοκομεία που έχουμε προκηρύξει θέσεις έχουν καλυφθεί από γιατρούς. Στη Ξάνθη συγκεκριμένα οι γιατροί δεν προτίμησαν να πάνε και για αυτόν τον λόγο».

«Τα κρεβάτια των ΜΕΘ αυξήθηκαν. Δεν υπάρχει αμφισβήτηση αυτό. Αυξήθηκαν οι κλίνες ΜΕΘ σε όλες τις δίπλα περιοχές, αυξήθηκαν οι γιατροί σε όλες τις δίπλα περιοχές. Τα κρεβάτια στη χώρα έχουν σχεδόν διπλασιαστεί σε σχέση με τον Covid. Ένα σύστημα υγείας έχει περιοχές που δεν έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα. Η Ξάνθη είναι ένα από τα προβλήματα».

Με αφορμή την περίπτωση της Σίφνου, όπου σημειώνεται έλλειψη έλλειψη παιδιάτρων, ο υφυπουργός Υγείας έκανε λόγο για κίνητρα, όπως η δυνατότητα μετακίνησης γιατρών μετά από τρία χρόνια υπηρεσίας σε περιφερειακές περιοχές, αλλά αναγνώρισε ότι υπάρχουν προβλήματα όπως οικειοθελείς αποχωρήσεις ή αναρρωτικές άδειες.

«Παιδίατρος υπήρχε. Χρησιμοποίησε κάτι που εμείς το έχουμε ως ευνοϊκό κίνητρο για να μπορούμε να καλύπτουμε τις περιοχές, κάποιος που κάνει σε περιοχές της περιφέρειας τρία χρόνια να μπορεί να μετακινηθεί σε άλλη θέση. Ένα κίνητρο το οποίο δίνουμε στους γιατρούς για να μπορούν να πηγαίνουν αυτές οι θέσεις. Οι θέσεις του παιδιάτρου θα ξανά προκηρυχθούν».

«Η μεγάλη εικόνα είναι ότι έχουμε το περισσότερο προσωπικό που είχαν ποτέ. Έχουμε καλύψει τα περισσότερα κενά στην περιφέρεια που είχαν καλυφθεί ποτέ. Δεν υπάρχει κανένα σύστημα υγείας που να μην δημιουργούνται προβλήματα. Έχουμε έναν γιατρό ο οποίος χρησιμοποιεί μια διάταξη και έφυγε. Έχουμε έναν γιατρό ο οποίος παίρνει αναρρωτική».

Παράλληλα, τόνισε ότι ότι έχουν δοθεί κίνητρα για απομακρυσμένες περιοχές, τα οποία έχουν καλύψει τα δύο τρίτα των άγονων θέσεων, καθώς και ότι ότι το σύστημα υγείας έχει πλέον τη δυνατότητα ταχείας πρόσληψης γιατρών «με μπλοκάκι» εντός 20 ημερών, εφόσον βρεθεί διαθέσιμος γιατρός.

«Αυτή τη στιγμή έχουμε αλλάξει όλους τους νόμους και έχουμε πιο ευέλικτο σύστημα να προχωρήσουμε σε πρόσληψη. Έχουμε τη δυνατότητα να πάρουμε γιατρό με το λεγόμενο μπλοκάκι που είναι κάτι. Δεν είναι θέσεις είτε επικουρικού ούτε μόνιμου, μέσα σε 20 μέρες με όποιους όρους και συνθήκες θέλει ο γιατρός. Δεν είναι γραφειοκρατικό και έχουν δοθεί τα κίνητρα που έχουμε μειώσει πάρα πολύ τα κενά. Αν βρεθεί ο γιατρός σε 20 μέρες μπορεί να πάει στη Σίφνο».

Ο Μάριος Θεμιστοκλέους ανακοίνωσε την επικείμενη προκήρυξη 850 μόνιμων θέσεων γιατρών σε νοσοκομεία σε όλη την Ελλάδα πριν από το Πάσχα, καλύπτοντας όλες τις ειδικότητες.