Σύσκεψη υπό τον Μητσοτάκη για την ακρίβεια: Τι εξετάστηκε για τιμές, καύσιμα και ελέγχους ενόψει Πάσχα

Φωτογραφία: Intime
Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με αντικείμενο την κατάσταση στην ελληνική αγορά λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, ενόψει και των εορτών του Πάσχα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη σύσκεψη έγινε ενημέρωση για την πορεία των τιμών, τους εντατικούς ελέγχους και την επίδραση των πρόσφατων πρωτοβουλιών της κυβέρνησης στην πασχαλινή αγορά, στα τρόφιμα και τα είδη πρώτης ανάγκης, καθώς επίσης και στην αγορά των καυσίμων.

Επισημαίνεται ότι η σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό για την πορεία της αγοράς και την αντιμετώπιση της ακρίβειας, γίνεται και θα συνεχίσει να γίνεται σε εβδομαδιαία βάση και για όσο διαρκεί η κρίση.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς, ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου Ναπολέων Μαραβέγιας, η πρόεδρος της Αρχής για την Προστασία του Καταναλωτή και την Εποπτεία της Αγοράς Δέσποινα Τσαγγάρη και ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του πρωθυπουργού Μιχάλης Αργυρού.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 5 ώρες πριν

Απόστολος Γκλέτσος: Όταν κοιτάζομαι στον καθρέφτη βλέπω έναν γέρο

LIFESTYLE 23 ώρες πριν

Θέμης Αδαμαντίδης: Δεν θα πήγαινα στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα, θα ήθελα να συναντηθούμε κάπου αλλού

LIFESTYLE 23 ώρες πριν

Γαρυφαλλιά Καληφώνη για Χρήστο Μάστορα: “Ήταν πάρα πολύ δύσκολο για μας στις αρχές”

ΔΙΕΘΝΗ 16 ώρες πριν

Ισραήλ: Τρεις αγνοούμενοι από το πυραυλικό πλήγμα σε πολυκατοικία στη Χάιφα

ΔΙΕΘΝΗ 8 ώρες πριν

Axios: ΗΠΑ, Ιράν και διαμεσολαβητές επιδιώκουν 45ήμερη κατάπαυση πυρός

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 11 ώρες πριν

Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν την 6η Απριλίου