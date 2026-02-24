MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Συμβουλές εκατοντάδων εκατομμυρίων με δημόσιο χρήμα – Καταγγελία για εκτόξευση συμβάσεων του Δημοσίου

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Αιχμηρή ανακοίνωση εξέδωσε το Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, σχολιάζοντας έρευνα του οργανισμού Vouliwatch και αφορά τη ραγδαία αύξηση των συμβάσεων του ελληνικού Δημοσίου με ιδιωτικές συμβουλευτικές εταιρείες τα τελευταία χρόνια.

Η ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ:

Η έρευνα του οργανισμού Vouliwatch, που δημοσιεύτηκε στην Καθημερινή, αναφορικά με την εξέλιξη των συμβάσεων του Δημοσίου με εταιρείες που παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες, αποτυπώνει την έκταση της σπατάλης επί των ημερών της κυβέρνησης Μητσοτάκη, αλλά κι εγείρει σοβαρά ερωτήματα αναφορικά με την ποιότητα της δημοκρατίας.

Σύμφωνα με την έρευνα, το 2020 το ελληνικό Δημόσιο υπέγραψε 241 συμβάσεις με συμβουλευτικές εταιρείες, με συνολικό κόστος το οποίο ανήλθε στα 11 εκατομμύρια ευρώ. Το 2025 οι συμβάσεις έφτασαν στις 613, με το συνολικό κόστος να ανέρχεται στα 585 εκ. ευρώ.

Για να γίνει ακόμη πιο αντιληπτό το πόσο έχουν εκτοξευθεί αυτές οι δαπάνες, σημειώνεται ότι το 2019 οι συμβάσεις ήταν 151, με συνολικό κόστος 7,1 εκ. ευρώ. Για ποιο λόγο η κυβέρνηση Μητσοτάκη σπαταλά τόσο πολύ δημόσιο χρήμα, δηλαδή χρήματα του ελληνικού λαού, σε συμβουλευτικές υπηρεσίες; Σε ποιους τομείς και σε ποια πεδία κατευθύνονται αυτές οι συμβάσεις;

Το ζήτημα προφανώς δεν είναι οικονομικό. Είναι οφθαλμοφανές ότι επί των ημερών της κυβέρνησης Μητσοτάκη μια σειρά από κρίσιμες αποφάσεις που αφορούν το Δημόσιο έχουν περάσει στα χέρια ιδιωτών. Κι αυτό δεν πλήττει μόνο το Δημόσιο ως θεσμό, αλλά συνολικά την ίδια τη δημοκρατία.

ΣΥΡΙΖΑ



