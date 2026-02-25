MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Εμπαιγμός και ανεπάρκεια χαρακτηρίζουν την επίσκεψη Μητσοτάκη στον Έβρο

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Mε μία σκληρή ανακοίνωση σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, την παρουσία του πρωθυπουργού στον Έβρο αναφέροντας ότι «Εμπαιγμός και ανεπάρκεια χαρακτηρίζουν την επίσκεψη Μητσοτάκη στον Έβρο».

Ακολούθως εξηγεί: «Σε έναν νομό πλημμυρισμένο, σε μία περιοχή που πλήττεται από πυρκαγιές, πλημμύρες, ζωονόσους, καταστροφές, ερήμωση, υποανάπτυξη, ο κ. Μητσοτάκης επέλεξε να μη μιλήσει για τα πραγματικά προβλήματα των κατοίκων του ακριτικού νομού.

Ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος ήταν και υποψήφιος βουλευτής Έβρου το 2023, για άλλη μια φορά μας έδειξε την αδιαφορία και την άγνοιά του για τα ζητήματα του Έβρου.

Γιατί είναι εμπαιγμός να μιλάς για τετραετή διακρατική συμφωνία διαχείρισης υδάτων του ‘Αρδα, ενώ αναφέρεσαι σε μία κοινή δήλωση που δεν φέρει δεσμεύσεις.

Είναι εμπαιγμός να λες ότι η κυβέρνηση θα κάνει έργα όχι για να προστατευτούν οικισμοί και καλλιέργειες από τις πλημμύρες, αλλά για να έχεις νερό το καλοκαίρι, ανεξάρτητα από τη χρήση των νερών του ποταμού.

Είναι εμπαιγμός να μιλάς για ασφάλεια, ενώ εκκενώνονται οικισμοί, χάνονται καλλιέργειες και κτηνοτροφικές μονάδες, επιχειρήσεις, σπίτια και περιουσίες.

Είναι εμπαιγμός να υπόσχεσαι έργα και επιπλέον χρήματα, αντί να απολογηθείς για την ανεπάρκειά σου και για την ανικανότητά σου να υλοποιήσεις έστω κι ένα έργο.

Είναι εμπαιγμός με εντολή σου να έχουν κλείσει ή να υποβαθμίζονται δημόσιες υπηρεσίες, ΕΛΤΑ, νοσοκομεία, σχολεία κι εσύ να μιλάς για ανάπτυξη.

Είναι εμπαιγμός να χρησιμοποιείς για άλλη μία φορά τον Έβρο για να επαναφέρεις το συντηρητικό αφήγημα για την ασφάλεια από τον εξωτερικό εχθρό. Αλήθεια, ποια ασφάλεια νιώθουν οι κάτοικοι του Έβρου όταν το σπίτι τους πλημμυρίζει;».

Κλείνοντας αναφέρει: «Ο Έβρος δεν μπορεί να είναι φόντο για επικοινωνιακές φιέστες και μικροκομματική προπαγάνδα».

ΣΥΡΙΖΑ

