Συμφωνία Δένδια με ΕΤΕπ: Ενεργειακή αναβάθμιση στρατοπέδων και εξοικονόμηση 17,2 εκατ. ευρώ
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας υποδέχθηκε, χθες, Μεγάλη Τέταρτη 8 Απριλίου, στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας τον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) Ιωάννη Τσακίρη, με τον οποίο υπόγραψε προγραμματική συμφωνία που προσφέρει στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις τη δυνατότητα της περαιτέρω ενεργειακής τους αναβάθμισης.
Με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο κ. Δένδιας υπογραμμίσει ότι η αναβάθμιση περιλαμβάνει «τα 40 πλέον ενεργοβόρα στρατόπεδα της χώρας μας, των οποίων η ενεργειακή κατανάλωση αντιπροσωπεύει σήμερα το 62% του συνόλου της κατανάλωσης των Ενόπλων Δυνάμεων».
«Πρόκειται για έργα με σημαντικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, καθώς θα περιορίσουν στο μισό την ενεργειακή κατανάλωση των στρατοπέδων, αλλά και με σημαντικό οικονομικό αντίκτυπο, καθώς θα μειώσουν το κόστος ενέργειας κατά 17,2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Και όλα αυτά με ελάχιστη, αν όχι μηδενική, επιβάρυνση του προϋπολογισμού του υπουργείου» τόνισε ο κ. Δένδιας.
Υποδέχθηκα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) @EIB κ. Ιωάννη Τσακίρη @yannistsakiris1, με τον οποίο υπογράψαμε προγραμματική συμφωνία που προσφέρει στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις τη δυνατότητα της περαιτέρω ενεργειακής τους… — Nikos Dendias (@NikosDendias) April 8, 2026
