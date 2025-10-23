Συγχαρητήρια Τασούλα στον γ.γ. του ΟΗΕ για τα 80 χρόνια από τον Καταστατικό Χάρτη

Ο Κωνσταντίνος Τασούλας έστειλε επιστολή στον γ.γ. του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, με αφορμή τη συμπλήρωση 80 ετών από την έναρξη ισχύος του Καταστατικού Χάρτη του Οργανισμού.

Στην επιστολή, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συγχαίρει τον Αντόνιο Γκουτέρες για «τον ρόλο του Οργανισμού στην επίτευξη των διακηρυγμένων στόχων του, και ειδικότερα τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, την ανάπτυξη φιλικών σχέσεων μεταξύ των εθνών, τον σεβασμό των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων για όλους και την προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής προόδου όλων των λαών».

Τονίζει ωστόσο πως τα επιτεύγματα των οκτώ αυτών δεκαετιών «παραμένουν εύθραυστα», καθώς δοκιμάζονται από την παράνομη Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, την πρόκληση για βιώσιμη ειρήνη στη Μέση Ανατολή και τη Γάζα καθώς και τη μη επίλυση του Κυπριακού, για το οποίο η συνεισφορά των Ηνωμένων Εθνών είναι «κρίσιμη».

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογραμμίζει πως η Ελλάδα θα είναι αρωγός σε πρωτοβουλίες με στόχο «την ενίσχυση της σημασίας και της αποτελεσματικότητας των Ηνωμένων Εθνών στον 21ο αιώνα».

Αναλυτικά η επιστολή του κου. Τασούλα στον γ.γ. του ΟΗΕ:

“Με την ευκαιρία της 80ής επετείου από την έναρξη ισχύος του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, θα ήθελα να εκφράσω τα θερμότατα συγχαρητήριά μου.

Σε αυτή την επέτειο, καλούμαστε να αναλογιστούμε τον ρόλο του Οργανισμού στην επίτευξη των διακηρυγμένων στόχων του, και ειδικότερα τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, την ανάπτυξη φιλικών σχέσεων μεταξύ των εθνών, τον σεβασμό των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων για όλους και την προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής προόδου όλων των λαών.

Από τις στάχτες του καταστροφικού Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, τα Ηνωμένα Έθνη ενσάρκωσαν τη κοινή μας δέσμευση να υπερασπιζόμαστε το κράτος δικαίου, να προωθούμε τη πολυμερή συνεργασία και να διαφυλάττουμε την αξιοπρέπεια κάθε ανθρώπου. Ενσάρκωσαν την ελπίδα μας για μια ενωμένη ανθρωπότητα.

Επί οκτώ δεκαετίες, ο ΟΗΕ υπερασπίστηκε την ειρήνη, προώθησε τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των γυναικών και της ισότητας των φύλων, αποκατέστησε ιστορικές αδικίες μέσω της διαδικασίας αποαποικιοποίησης και επέφερε πραγματικά μεταμορφωτικές αλλαγές στην αντιμετώπιση των επισιτιστικών κρίσεων, καθώς και στους τομείς της εκπαίδευσης και της υγείας.

Αυτά τα επιτεύγματα ήταν πολύ σημαντικά, αλλά όπως προκύπτει από τις πρόσφατες εξελίξεις, παραμένουν εύθραυστα. Η συνεχιζόμενη παράνομη Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, καθώς και η πρόκληση για μια βιώσιμη ειρήνη στη Μέση Ανατολή και τη Γάζα, μεταξύ άλλων συγκρούσεων, αποτελούν μια σοβαρή υπενθύμιση ότι η ειρήνη και η ασφάλεια δεν πρέπει να θεωρούνται δεδομένες. Σε αυτό το πνεύμα, η συνεισφορά των Ηνωμένων Εθνών στην οικοδόμηση της ειρήνης σε πολλές κρίσεις, μεταξύ των οποίων και στο Κυπριακό ζήτημα, είναι ιδιαιτέρως πολύτιμη.

Η Ελλάδα, ως ιδρυτικό μέλος και ως έθνος βαθιά προσηλωμένο στα ιδανικά της δημοκρατίας και του σεβασμού στο διεθνές δίκαιο, υπήρξε πάντα ένθερμος υποστηρικτής των Ηνωμένων Εθνών. Πιστεύουμε ακράδαντα στην αναγκαιότητα ενός αποτελεσματικού πολυμερούς συστήματος, ιδίως σε μια εποχή που η ειρήνη και η ασφάλεια απειλούνται από μια σειρά πολλαπλών και πολυδιάστατων κρίσεων. Στο πλαίσιο αυτό, ο ενεργός ρόλος των Ηνωμένων Εθνών στα τρέχοντα διεθνή ζητήματα έχει καταστεί πιο κρίσιμος από ποτέ.

Με αυτή την πεποίθηση η Ελλάδα ξεκίνησε την τρέχουσα θητεία της ως εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, για την περίοδο 2025-2026. Αντιμετωπίζουμε αυτό το ρόλο με μεγάλο αίσθημα ευθύνης και αφοσίωσης, συνεργαζόμενοι στενά με άλλες χώρες για την προώθηση της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών, του σεβασμού στο διεθνές δίκαιο και στους κανόνες και αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, δίνοντας παράλληλα προτεραιότητα στην ατζέντα για τα δικαιώματα των γυναικών, την ειρήνη και την ασφάλεια, τη συσχέτιση της κλιματικής αλλαγής με την ασφάλεια, τα παιδιά σε ένοπλες συγκρούσεις και την ασφάλεια στη ναυσιπλοΐα. Σας ευχαριστούμε ειλικρινά για τη συνεχή υποστήριξή σας και την ηγεσία σας, που συνεχίζει να εμπνέει τις προσπάθειές μας για την ενεργή προώθηση των προτεραιοτήτων μας.

Εξοχότατε, καθώς εορτάζουμε τη μακρά παρακαταθήκη του ΟΗΕ, μας υπενθυμίζεται ότι ο κόσμος έχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 80 χρόνια και αναγνωρίζουμε πλήρως την επείγουσα ανάγκη για μετεξέλιξη του Οργανισμού. Επικροτούμε την αφοσίωσή σας στη συνολική μεταρρύθμιση του ΟΗΕ και χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία «UN80», ως μια επίκαιρη προσπάθεια για την ενίσχυση της σημασίας και της αποτελεσματικότητας των Ηνωμένων Εθνών στον 21ο αιώνα.

Η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλει ενεργά σε αυτή τη ζωτικής σημασίας μεταρρυθμιστική διαδικασία, πεπεισμένη ότι ένας αναμορφωμένος και ισχυροποιημένος Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών είναι απαραίτητος για την αποτελεσματικότερη εκπλήρωση της αποστολής του, για την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων των συγκρούσεων και των δεινών, καθώς και για να υπηρετεί πραγματικά «εμάς, τους Λαούς των Ηνωμένων Εθνών»”.