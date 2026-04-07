Σώτη Τριανταφύλλου: Το ΠΑΣΟΚ δεν δικαιούται να ομιλεί με ηθικούς όρους με αυτά που έκανε 20 χρόνια

Για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και την ιστορία «αδιαφάνειας και ατιμωρησίας» στην Ελλάδα, τον Ντόναλντ Τραμπ και την «προπαγάνδα που ξέρει να κάνει η διεθνής αριστερά» μίλησε το βράδυ της Μεγάλης Δευτέρας η Σώτη Τριανταφύλλου.

Όπως είπε στο One Channel με αφορμή τις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, «η διαφορά μας με τις υπόλοιπες χώρες είναι ότι δεν αναγνωρίζουμε ότι κάτι είναι έγκλημα. Δεν υπάρχει κανένα ηθικό έρεισμα, έχουμε διαπαιδαγωγηθεί λανθασμένα, δεν υπήρχε ποτέ διαφάνεια στην Ελλάδα. Η ιστορία της Ελλάδας είναι ιστορία αδιαφάνειας και αδικιών. Έχουμε γαλουχηθεί στην ατιμωρησία, τη μη λογοδοσία. Μερικοί πέφτουν από τα σύννεφα, δεν πέφτουμε όλοι»

Πρόσθεσε, στο πλαίσιο αυτό ότι «ως κόμμα το ΠΑΣΟΚ – πιθανότατα και η υπόλοιπη αριστερά – δεν δικαιούται να ομιλεί με ηθικούς όρους που επί 20 χρόνια έκανε ό,τι έκανε. Το ακούω ότι έχουν ακουστεί πολλά και για την οικογένεια Μητσοτάκη, όχι για τον ίδιο, σε επίπεδο φημολογίας».

«Βρισκόμαστε σε μια κοινωνία που η αλήθεια και το ψέμα έχουν συγχωνευθεί και διαλυθεί και κανείς δεν ξέρει τι να πιστέψει. Αυτή η συνωμοσιολογία υπάρχει σε χώρες που είναι δεύτερης ταχύτητας στη Δύση» συμπλήρωσε η κυρία Τριανταφύλλου.

Όσον αφορά τον Ντόναλντ Τραμπ, η γνωστή συγγραφέας παρατήρησε ότι αυτό που δεν υπάρχει στις ΗΠΑ «είναι μια οργανωμένη αντιπολίτευση που να έχει καταλάβει ποια είναι η ρητορική. Το Δημοκρατικό Κόμμα που ευθύνεται για αυτή την κατάντια με τις woke βλακείες που προσπάθησε να προωθήσει, αντί να κινηθεί στη θεσμική πολιτική βγαίνουν στην επιφάνεια όλο οι ακραίοι. Κάνει το αντίθετο από αυτό που πρέπει γι αυτή τη φρίκη».

Με αφορμή, δε, τα όσα συμβαίνουν με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, σχολίασε «αυτή τη συμπεριφορά κάποιοι τη θεωρούν σταράτη. Έχει αλλάξει το πρότυπη της αστικής ευγένειας, αυτή η αξία έχει καταρρεύσει. Υπάρχει η νοοτροπία της αγέλης που εντείνει το φαινόμενο που αναδύεται».

Ερωτηθείσα για τον πόλεμο στο Ιράν εκτίμησε ότι « πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος έμμεσος, ένας είδος στρίβειν δια του αρραβώνος ώστε να επέλθει η ειρήνη σαν να μην έχει συμβεί τίποτα. Το καλύτερο που έχουμε κάνει μέχρι τώρα είναι μια τρύπα στο νερό. Οι Ιρανοί εχουν αποκεφαλιστεί σε επίπεδο ηγεσίας αλλά έχουν συσπειρωθεί κοινωνικά. Οι πληροφορίες μου λένε ότι έχουν μεγάλο απόθεμα και είναι προσεκτικό κάνοντας ορθολογική χρήση των όπλων».

Ερωτηθείσα, τέλος, γιατί κάποιοι στηρίζουν το Ιράν, τη Χεζμπολάχ ή τη Χαμάς, η Σώτη Τριανταφύλλου απάντησε «είναι μια παλαιά νοοτροπία να εκλαμβάνονται ως θύματα οι μη δυτικοί. Οποιαδήποτε επίθεση σε χώρες που δεν είναι δυτικές προκαλεί αντιδυτικισμό καθώς υπάρχει μια προπαγάνδα της διεθνούς αριστεράς που ξέρει να κάνει προπαγάνδα».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 22 ώρες πριν

Δημοσκόπηση: Στις 11,8 μονάδες η διαφορά ΝΔ-ΠΑΣΟΚ – Τι λένε οι πολίτες για τη δίκη των Τεμπών και το κόμμα της Καρυστιανού

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 ώρες πριν

Χαλκιδική: Έξι συλλήψεις για ρευματοκλοπή στη Νέα Ποτίδαια – Τροφοδοτούσαν παράνομα με ρεύμα κατοικίες

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 9 ώρες πριν

Αυξάνονται οι τιμές πετρελαίου μετά το τελεσίγραφο Τραμπ για το Ιράν

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 57 λεπτά πριν

ΣΥΡΙΖΑ: Ο κ. Λαζαρίδης προσπαθεί με τερτίπια να εμφανίσει τον εαυτό του ως κάτοχο ενός πτυχίου πανεπιστημίου

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

Ηράκλειο: Συνελήφθη Ουκρανός για την τοποθέτηση εμπρηστικού μηχανισμού σε καφετέρια – Αναζητείται ο ηθικός αυτουργός

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 21 ώρες πριν

Αποκλείστηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο Μόντε Κάρλο – Ηττήθηκε με 2-0 σετ από τον Σερούντολο στον 1ο γύρο