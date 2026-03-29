Σδούκου: Η κ. Αποστολάκη ξεπέρασε κάθε φαντασία, που θύμισε τις εποχές των “γερμανοτσολιάδων” και της πιο ακραίας τοξικότητας

«Η αλήθεια είναι πως το ΠΑΣΟΚ μάς έχει συνηθίσει τελευταία σε τοποθετήσεις “πράσινου ΣΥΡΙΖΑ” αλλά η κ. Αποστολάκη ξεπέρασε κάθε φαντασία, που θύμισε τις εποχές των “γερμανοτσολιάδων” και της πιο ακραίας τοξικότητας», ανέφερε η εκπρόσωπος της ΝΔ Αλεξάνδρα Σδούκου με αφορμή την ομιλία της βουλευτού του κόμματος στο συνέδριο.

Η κ. Σδούκου έκανε λόγο για «αντιδημοκρατική τοποθέτηση» και είπε ότι η κ. Αποστολάκη «προσβάλλοντας τους πολίτες που επέλεξαν να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία τους αποκάλεσε “πελάτες της Δεξιάς”» ενώ έκανε λόγο για «κατάντημα».

«Ούτε η λέξη κατάντημα δεν μπορεί να περιγράψει επαρκώς τον κατήφορο που επέλεξε η κ. Αποστολάκη για να χαρακτηρίσει το 41% των πολιτών, επειδή δεν ψήφισε το κόμμα που θα ήθελε εκείνη» είπε και πρόσθεσε:

«Δυστυχώς όμως γίνεται ακόμα πιο θλιβερό, καθώς αυτή η χυδαιότητα δεν διορθώθηκε από κανέναν στο συνέδριο, ούτε την ηγεσία, ούτε το προεδρείο που διά της ανοχής τους, την υιοθέτησαν». Η κ. Σδούκου καταλήγοντας, ανέφερε ότι «τα όσα είπε η κ. Αποστολάκη όμως δεν χαρακτηρίζουν τους πολίτες που δεν ψήφισαν το κόμμα που θέλει εκείνη» και πρόσθεσε: «Χαρακτηρίζουν το ίδιο το κόμμα της που ενώ αυτοαποκαλείται “δημοκρατική παράταξη”, δεν έχει καταδικάσει ακόμα αυτή την αντιδημοκρατική τοποθέτηση».

