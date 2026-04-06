Σδούκου για ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν συγκαλύπτουμε αλλά και δεν τσουβαλιάζουμε – Αν θέλει το ΠΑΣΟΚ ας κάνει πρόταση μομφής

«Μια περίπτωση που αναδεικνύει ένα σύστημα στρεβλώσεων το οποίο λειτούργησε για χρόνια» χαρακτήρισε σε δηλώσεις της τα όσα συμβαίνουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ, Αλεξάνδρα Σδούκου.

Η κ. Σδούκου, μιλώντας στον ΑΝΤ1 TV και στο Naftemporiki TV, αναφέρθηκε στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και στις χρόνιες παθογένειες στη διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων, ασκώντας παράλληλα κριτική για υποκρισία στο ΠΑΣΟΚ.

Έκανε λόγο για «σοβαρή υπόθεση που πρέπει να αντιμετωπιστεί στις πραγματικές της διαστάσεις» και υπογράμμισε ότι το πρόβλημα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι συγκυριακό, αλλά βαθιά ριζωμένο στη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης. «Για πολλά χρόνια δίνονταν αγροτικές επιδοτήσεις μέσα από ένα σύστημα βαθιά προβληματικό, που ήταν από την μια δυσλειτουργικό και από την άλλη άφηνε ανοιχτές πόρτες και παράθυρα ώστε παραγωγοί, ενδιάμεσοι και επιτήδειοι να παρανομήσουν και να οδηγηθούν σε εύκολο και παράνομο πλουτισμό», ανέφερε.

Επεσήμανε ότι «η υπόθεση είναι σοβαρή, αλλά η εικόνα της σήμερα είναι διαφορετική από ό,τι ήταν τις πρώτες μέρες και τα πράγματα μπαίνουν σε μια διαφορετική και πραγματική διάσταση. Η δικογραφία περιέχει διαφορετικές περιπτώσεις, στην πλειονότητά τους πρόκειται για μεσολαβήσεις όπου ζητήθηκε να σταλεί ένα αίτημα ή ένα mail προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ όταν οι πολίτες δεν μπορούσαν να βγάλουν άκρη με τον οργανισμό, με τη γραφειοκρατία του, με την καθυστέρηση. Τότε ζήτησαν την παρέμβαση ενός βουλευτή για να υπάρξει επίλυση του ζητήματος εντός του πλαισίου του νόμου».

Υπογράμμισε έτσι την ανάγκη διακριτής αξιολόγησης κάθε περίπτωσης σημειώνοντας πως «δεν μπορούμε να τα τσουβαλιάζουμε όλα. Υπάρχουν διαφορετικές περιπτώσεις -από πολίτες που επικαλούνται έναν βουλευτή μέχρι πιο σοβαρές υποθέσεις. Όλα πρέπει να εξετάζονται ξεχωριστά».

Υπενθύμισε, μάλιστα, ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχουν «2.700 ανοιχτές υποθέσεις από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η εικόνα λοιπόν που προσπαθεί να δώσει η αντιπολίτευση ότι πρόκειται για ελληνικό φαινόμενο, είναι πολύ μακριά από την αλήθεια».

Ανάληψη ευθύνης και παρεμβάσεις της κυβέρνησης

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ σημείωσε ότι «είναι προφανές ότι η κυβέρνηση δεν απέκρυψε το ζήτημα, αλλά το έφερε στην επιφάνεια και προχώρησε σε παρεμβάσεις, πολύ πριν από τη διαβίβαση της δικογραφίας από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία».

Επεσήμανε μάλιστα ότι «στην προσπάθεια αλλαγών, όσοι σήμερα μας κουνάνε το δάχτυλο, βρέθηκαν απέναντι. Ενώ εμείς κάναμε τις αναγκαίες συζητήσεις και εν τέλει αλλαγές που ζήτησε η Ευρώπη μέσω της μεταφοράς αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, δηλαδή μια ουσιαστική μεταρρύθμιση που ενισχύει τη διαφάνεια και τον έλεγχο, το ΠΑΣΟΚ τι έκανε; Όχι απλά καταψήφισε, αλλά μανιωδώς πολέμησε την αλλαγή, σαν να ήθελε τελικά να μείνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ όπως ήταν».

Τόνισε δε, ότι «μπορεί να ασκηθεί κριτική ότι δεν έγιναν όσα έπρεπε εγκαίρως ή ότι τα αποτελέσματα δεν ήταν αυτά που θέλαμε εξ αρχής. Όμως το κρίσιμο είναι ότι αναλαμβάνουμε την ευθύνη και διορθώνουμε τα λάθη, ώστε να μην επαναληφθούν».

“Εκλογές το 2027 – Αν θέλει το ΠΑΣΟΚ ας κάνει πρόταση μομφής”

Απαντώντας στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης, σημείωσε ότι «δεν μπορούν να κάνουν μια αντιπολίτευση που να βασίζεται σε ένα θετικό όραμα για τη χώρα και αναπαράγουν συνεχώς ένα λόγο σκανδαλολογίας. Καμώνονται ότι θέλουν εκλογές, αλλά δεν αξιοποιούν τα κοινοβουλευτικά εργαλεία που έχουν για να τις ζητήσουν. Αν θεωρούν ότι υπάρχει λόγος για εκλογές, ας καταθέσουν πρόταση μομφής».

Πρόσθεσε δε, ότι «οι “τζάμπα μάγκες” αυτού του τύπου δεν πείθουν κανέναν. Οι πολίτες απαιτούν από τα κόμματα συνολικό σχέδιο».

Κλείνοντας, η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ τόνισε ότι «η κυβέρνηση ολοκληρώνει τη θητεία της την άνοιξη του 2027 και θα κριθεί συνολικά για το έργο της».