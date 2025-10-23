ΠΑΣΟΚ: Το υπουργείο Παιδείας οφείλει να ανακαλέσει άμεσα τις αποφάσεις συγχώνευσης τμημάτων

«Η ειρηνική συγκέντρωση των Συλλόγων Εκπαιδευτικών της Α’ Αθήνας, -στο Μεταξουργείο- που αντιδρούν στις συγχωνεύσεις 15 τμημάτων σε 12 σχολεία της περιοχής, αντιμετωπίστηκε με αδικαιολόγητα βίαιο τρόπο από την αστυνομία», σημειώνει το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωση του, καταδικάζοντας απερίφραστα το γεγονός.

Αναφέρει ότι «εκπαιδευτικοί και γονείς διαμαρτύρονται δίκαια για τις αναποτελεσματικές πολιτικές του υπ. Παιδείας», επισημαίνοντας ότι «η σταθερότητα του μαθησιακού περιβάλλοντος, η ψυχολογική ασφάλεια των παιδιών και η ποιότητα της διδασκαλίας αποτελούν υποχρεώσεις της Πολιτείας».

Το ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζει ότι «το υπουργείο Παιδείας οφείλει να ανακαλέσει άμεσα τις αποφάσεις συγχώνευσης τμημάτων και να προχωρήσει στην πλήρη κάλυψη των πραγματικών αναγκών με προσλήψεις εκπαιδευτικών».