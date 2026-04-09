ΠΑΣΟΚ: “Μερικά καλοπροαίρετα ερωτήματα για τον κ. Λαζαρίδη και τον πρωθυπουργό της αριστείας”

THESTIVAL TEAM

Καυστική ανακοίνωση εξέδωσε το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, με αφορμή την πρόσληψη του Μακάριου Λαζαρίδη, χωρίς τις απαραίτητες προϋποθέσεις, σε συγκεκριμένη θέση πριν από 19 χρόνια.

«Ο κ. Μακάριος Λαζαρίδης, νέος υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, σήμερα παριστάνει το εξαπτέρυγο του κ. Γεωργιάδη.

Αλήθεια, ψάχνουμε αλλά δεν βρίσκουμε καμία απάντηση του για το πως ως απόφοιτος απλής ιδιωτικής σχολής είχε αναλάβει καθήκοντα Ειδικού Επιστήμονα Υπουργού το 2007, ενώ ο νόμος 2190/1994 όριζε μίνιμουμ προσόντα πτυχίο ΑΕΙ, διδακτορικό δίπλωμα ή μεταπτυχιακό τίτλο.

Αποκλείεται να μην έχουν υποπέσει στην αντίληψη του αυτές οι κατηγορίες.

Ήταν συνωνυμία; Έχει κάποιο άλλο πτυχίο, που δε γνωρίζουμε; Υπάρχει κάποιο έγγραφο που εξομοιώνει το πτυχίο της ιδιωτικής σχολής με ΑΕΙ;

Το Μαξίμου πώς τοποθετείται; Έχει αναζητήσει εξηγήσεις από τον υφυπουργό, γιατί ο ίδιος , εδώ και μέρες, που συζητείται το θέμα , δεν έχει προβεί σε διευκρινίσεις; Ο Πρωθυπουργός της αριστείας θα απαντήσει;

Ελπίζουμε τις επόμενες ώρες, πριν αρχίσει να επικαλείται και αυτός την κατάνυξη των ημερών, να φιλοτιμηθεί να απαντήσει στα καλοπροαίρετα ερωτήματά μας.»

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 23 ώρες πριν

Λίβανος: Πάνω από 89 νεκροί και 722 τραυματίες από τις ισραηλινές επιδρομές σήμερα, σύμφωνα με το λιβανικό υπουργείο Υγείας

ΔΙΕΘΝΗ 22 ώρες πριν

Νετανιάχου: Η εκεχειρία δεν περιλαμβάνει τη Χεζμπολάχ – Το δάχτυλο είναι στη σκανδάλη

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 4 ώρες πριν

Δώρο Πάσχα: Τι να κάνετε αν δεν καταβλήθηκαν τα χρήματα μέχρι χθες

LIFESTYLE 21 ώρες πριν

Γιολάντα Καλογεροπούλου για Σταύρο Σβήγκο: Είμαστε πολύ τυχεροί και μέχρι τώρα μας πάνε όλα πολύ ωραία

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 21 ώρες πριν

Ανήλικοι έριξαν μολότοφ έξω από εκκλησία στο Ηράκλειο – Δείτε βίντεο

ΔΙΕΘΝΗ 11 ώρες πριν

Το Ιράν ανακοίνωσε εναλλακτικές διαδρομές στα Στενά του Ορμούζ, επικαλούμενο κίνδυνο ναρκών