ΠΑΣΟΚ κατά Μαρινάκη: “Κάθεστε στα ίδια έδρανα με την ακροδεξιά, στα δύσκολα σας ξελασπώνει ο Βελόπουλος”

Μετωπική επίθεση στον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη εξαπέλυσε το ΠΑΣΟΚ, απαντώντας στις δηλώσεις του κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και αποδίδοντάς του «άγχος» και «λεκτικές πιρουέτες» μετά το συνέδριο της Χαριλάου Τρικούπη. Σε ανακοίνωσή του, το Γραφείο Τύπου του κόμματος υποστήριξε ότι το πολιτικό διακύβευμα των επόμενων εκλογών θα είναι σαφές: είτε η παραμονή της Νέας Δημοκρατίας στην εξουσία είτε η πολιτική αλλαγή «με ψήφο στο ΠΑΣΟΚ».

Με αφορμή την τοποθέτηση του Παύλου Μαρινάκη, το ΠΑΣΟΚ κάνει μια ιδιαίτερα αιχμηρή αναφορά για τις σχέσεις της κυβέρνησης με την ακροδεξιά. Το κόμμα απορρίπτει ως προσχηματικές τις διαβεβαιώσεις ότι η Νέα Δημοκρατία δεν συνεργάζεται με τέτοιες δυνάμεις, σημειώνοντας ότι «με ένα μέρος της ακροδεξιάς κάθεστε στα ίδια υπουργικά έδρανα», ενώ, όπως προσθέτει, «στα δύσκολα» η κυβέρνηση βρίσκει στήριξη και από τον Κυριάκο Βελόπουλο. Ως παραδείγματα επικαλείται τη στάση της κυβερνητικής πλειοψηφίας στην υπόθεση της ΑΔΑΕ, εν μέσω του σκανδάλου των υποκλοπών, αλλά και τις αντιδράσεις μετά την υπερψήφιση του προϋπολογισμού από ανεξάρτητους βουλευτές που προέρχονταν από το ακροδεξιό χώρο.

Στην ίδια ανακοίνωση, το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση ότι επί των ημερών της οι πολίτες βρέθηκαν αντιμέτωποι με τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη, ενώ υποστηρίζει ότι μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης η οικονομία κινδυνεύει να εισέλθει σε περίοδο στασιμότητας. Παράλληλα, αποδίδει στη Νέα Δημοκρατία ευθύνη για «διαφθορά, σκάνδαλα και παρακρατικές πρακτικές», επιχειρώντας να αντιπαραθέσει το αίτημα για «άλλο ήθος διακυβέρνησης» και ένα «νέο σχέδιο για τη χώρα».

Η Χαριλάου Τρικούπη επαναφέρει, τέλος, στο προσκήνιο την υπόθεση των υποκλοπών και τις αναφορές γύρω από την Intellexa, καλώντας το Μέγαρο Μαξίμου να απαντήσει ευθέως στις αιτιάσεις που, όπως υποστηρίζει, αφήνουν υπαινιγμούς για κυβερνητική εμπλοκή στην υπόθεση Predator. Με τη φράση «τα υπόλοιπα, την Παρασκευή στη Βουλή», η Χαριλάου Τρικούπη προαναγγέλλει συνέχεια της αντιπαράθεσης σε κοινοβουλευτικό επίπεδο.

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

«Μάλλον κάτι πολύ καλό έγινε στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Δεν εξηγούνται αλλιώς οι λεκτικές πιρουέτες του κ. Μαρινάκη και το άγχος που τον διακατείχε στη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Το διακύβευμα των επόμενων εκλογών, κ. Μαρινάκη, θα είναι ένα και σαφές.



Ή παραμένει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας:

-που επί των ημερών της οι πολίτες έφτασαν να έχουν την τελευταία στην Ευρώπη αγοραστική δύναμη,

-που μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης η οικονομία θα μπει στην κατάψυξη,

-που «διέπρεψε» στην παραγωγή διαφθοράς, σκανδάλων και παρακρατικών πρακτικών

ή θα γίνει πράξη η πολιτική αλλαγή που φέρνει ένα άλλο ήθος διακυβέρνησης και ένα νέο σχέδιο για τη χώρα με ψήφο στο ΠΑΣΟΚ.



Οι, δε, διαβεβαιώσεις του Κυβερνητικού Εκπροσώπου ότι η Νέα Δημοκρατία, που βλέπει την αυτοδυναμία με το κιάλι, δεν συνεργάζεται με την ακροδεξιά, προκαλούν θυμηδία.

Με ένα μέρος της ακροδεξιάς κάθεστε στα ίδια υπουργικά έδρανα, ενώ στις δύσκολες στιγμές της κυβέρνησης σας προσφέρει σωσίβιο και το υπόλοιπο μέρος της ακροδεξιάς.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα η συνεργασία μας με τον Βελόπουλο για να αλλάξει η σύνθεση της ΑΔΑΕ εν μέσω του σκανδάλου των υποκλοπών καθώς και οι πανηγυρισμοί της Νέας Δημοκρατίας όταν υπερψήφισαν τον προϋπολογισμό τα “ορφανά” της Χρυσής Αυγής.

Θυμόμαστε τις διθυραμβικές κυβερνητικές διαρροές!



Και κάτι τελευταίο: Τι φοβάται το Μέγαρο Μαξίμου και δεν διαψεύδει τον ιδιοκτήτη της Intellexa, που εμπλέκει την κυβέρνηση με το predator; Πώς ανέχεται ο κ. Μητσοτάκης να τον υπονοεί ως «Νίξον» ο κ. Ντίλιαν; Τα υπόλοιπα, την Παρασκευή στη Βουλή.»