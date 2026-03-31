ΠΑΣΟΚ: Η ανακοίνωση του Μαξίμου δείγμα της θεσμικής ασέβειας και της αμετροέπειας που διακρίνει τη διακυβέρνηση της ΝΔ και του Μητσοτάκη

«Η ανακοίνωση του Μεγάρου Μαξίμου είναι άλλο ένα δείγμα της θεσμικής ασέβειας, της αλαζονείας και της αμετροέπειας που διακρίνει τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ απαντώντας στην ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου.

Προσθέτει ότι «σε 4+2 παραγράφους επιβεβαίωσαν ότι δεν έχουν κανέναν απολύτως ενδοιασμό να καταπατήσουν τον Κανονισμό της Βουλής και να ευτελίσουν τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες» και ότι «ανέχονται να προστεθεί άλλη μια κηλίδα στο προφίλ του ‘φιλελεύθερου, θεσμικού’ Πρωθυπουργού, για να κερδίσουν χρόνο να διαπραγματευτούν στο παρασκήνιο μετά τον ωμό εκβιασμό από απόστρατους συνταγματάρχες ξένων χωρών».

«Τι απέγινε η ‘ανυπομονησία’ του κ. Μητσοτάκη να έρθει να τα πει όλα στη Βουλή για το κράτος δικαίου; Φοβάται κάτι;», ρωτά το ΠΑΣΟΚ, ενώ σχολιάζει ότι «μάλιστα προσπαθώντας να κρύψουν την παραβίαση του Κανονισμού της Βουλής, ξεκίνησαν τα παιχνίδια της κολοκυθιάς με τις ημερομηνίες».

«Αν έχετε στοιχειώδη σεβασμό στο κοινοβούλιο, σας απομένουν τρεις μέρες -σύμφωνα με τον Κανονισμό- για να γίνει η συζήτηση. Σταματήστε να υπονομεύετε την εύρυθμη λειτουργία των θεσμών με τις πρακτικές σας», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ.

ΠΑΣΟΚ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 12 ώρες πριν

Μαρινέλλα: Η άγνωστη ιστορία πίσω από το “Σταλιά Σταλιά” που αρνήθηκε να ερμηνεύσει η Βουγιουκλάκη

LIFESTYLE 12 ώρες πριν

Γιάννης Πάριος: Η επί σκηνής αφιέρωση στη Μαρινέλλα – “Ούτε το όνομά της δεν μπορώ να πω, δεν ξεχνιέται ποτέ”

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 8 ώρες πριν

Μαρία Καρυστιανού για πρόεδρο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων: Πόση ντροπή, η Δικαιοσύνη αυτοκτονεί

ΔΙΕΘΝΗ 17 λεπτά πριν

ΟΗΕ: Το κόστος του πολέμου στη Μέση Ανατολή υπολογίζεται στα 186 δισ. δολάρια για τις αραβικές χώρες

ΔΙΕΘΝΗ 16 ώρες πριν

Άλλοι 4 στρατιωτικοί του Ισραήλ νεκροί στον νότιο Λίβανο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 6 ώρες πριν

ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση 0,4% στα τροχαία δυστυχήματα σημειώθηκε τον Ιανουάριο