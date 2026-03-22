Παπαστεργίου: Η Ελλάδα πρωτοπορεί στην Ευρώπη, υλοποιώντας για πρώτη φορά τον ευρωπαϊκό μηχανισμό επαλήθευσης ηλικίας

Στο Kids Wallet, μέσω του οποίου γίνεται η επαλήθευση της ηλικίας (age verification) για την αποτροπή πώλησης αλκοόλ, τσιγάρων και καπνικών προϊόντων σε ανήλικους, στο χρονοδιάγραμμα για τις επόμενες εκτοξεύσεις ελληνικών μικροδορυφόρων, στον ρόλο του «Δαίδαλου» και του «Pharos» στην εθνική στρατηγική για την τεχνητή νοημοσύνη, στα ψηφιακά πορτοφόλια τόσο το εθνικό όσο και το ευρωπαϊκό, στις περιβαλλοντικές ανησυχίες που υπάρχουν σχετικά με την λειτουργία των Data Center στη χώρα μας, στις κάμερες για την οδική ασφάλεια καθώς και στην προστασία των πολιτών από Fake News αλλά και από παραπλανητικά SMS, αναφέρθηκε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Ο κ. Παπαστεργίου στάθηκε ιδιαίτερα στη λειτουργία του νέου Kids Wallet και στο σύστημα επαλήθευσης ηλικίας, με την τεχνική Zero-Knowledge Proof. Για πρώτη φορά στην Ευρώπη – και για πρώτη φορά στην Ελλάδα – υλοποιήθηκε από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης σε συνέχεια του νόμου του υπουργείου Υγείας και με την συνδρομή του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη ένα ολοκληρωμένο, ψηφιακό πλαίσιο επαλήθευσης ηλικίας που στοχεύει στην ουσιαστική προστασία των ανηλίκων και στην αναβάθμιση της δημόσιας υγείας. Η συγκεκριμένη εφαρμογή θα γνωστοποιεί στους εμπόρους, μόνο με ένα ναι/όχι, το όριο ηλικίας. Μαζί με το τεχνικό εργαλείο εισάγονται και υποχρεώσεις: εγγραφή σε ειδικό μητρώο για όσους πωλούν λιανικά αλκοόλ και καπνικά προϊόντα, υποβολή προειδοποιητικής δήλωσης, για εκδηλώσεις που επιτρέπουν την πρόσβαση ανηλίκων, καθώς και αυστηροί έλεγχοι με προβλεπόμενες κυρώσεις για τους παραβάτες, με στόχο να εξαλειφθούν πλαστές ψηφιακές ταυτότητες και παραβιάσεις στην πώληση επικίνδυνων προϊόντων, ενώ άφησε να εννοηθεί ότι εξετάζεται η επέκταση του μέτρου στις στοιχηματικές εταιρείες.

Σε τεχνολογικό επίπεδο έδωσε αναλυτικό χρονοδιάγραμμα για το Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων: νέους κύκλους εκτόξευσης νανοδορυφόρων στα τέλη Μαρτίου και τον Απρίλιο (οι τελευταίοι με θερμικά ραντάρ για ανίχνευση και παρακολούθηση πυρκαγιών) και ολοκλήρωση το καλοκαίρι με οπτικούς δορυφόρους. Παράλληλα, τονίστηκε η επένδυση σε επίγεια οπτικά τερματικά και η συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα για να εξασφαλιστεί τεχνολογική αυτοτέλεια και ασφαλείς δορυφορικές επικοινωνίες.

Στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, ο νέος εθνικός υπερυπολογιστής «Δαίδαλος» στο Λαύριο παρουσιάζεται ως η «μηχανή» που θα φέρει δυνατούς υπολογιστικούς πόρους εντός Ελλάδας, σε συνδυασμό με νέα πλατφόρμα ανοιχτών δεδομένων, ώστε πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και νεοφυείς επιχειρήσεις να μπορούν να αναπτύξουν προϊόντα χωρίς εξωτερικές εξαρτήσεις, ενώ αναφορικά με τα ψηφιακά πορτοφόλια, είπε ότι το Gov.gr Wallet θα «κουμπώσει» στην ευρωπαϊκή τεχνική προσέγγιση του Ευρωπαϊκού Πορτοφολιού, με ορίζοντα πλήρους προσαρμογής έως το τέλος του 2026.

Ο κ. Παπαστεργίου ανέφερε νομοθετικές και τεχνικές πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση παραπληροφόρησης και ψευδών βίντεο/εικόνων, μέτρα κατά των παραπλανητικών SMS και spoofing σε συνεργασία με παρόχους, καθώς και την επέκταση συστημάτων επόπτευσης του οδικού δικτύου, με στόχο βελτίωση της ασφάλειας και της οδικής συμπεριφοράς.