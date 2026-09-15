«Την ημέρα που αποφυλακίζεται ο καταδικασμένος διευθυντής εγκληματικής οργάνωσης Ηλίας Κασιδιάρης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης της Κυβέρνησης, που σύμφωνα με τους διεθνείς δείκτες έφερε την Ελλάδα πιο χαμηλά κι από την Αλβανία στο θέμα εξάρτησης της Δικαιοσύνης από την εκτελεστική εξουσία, περηφανεύεται ότι έχει αυξηθεί κατά 50% ο αριθμός εγκληματιών που βρίσκονται στις φυλακές», τονίζει σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος Τύπου και Επικοινωνίας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Γιώργος Παναγιωτόπουλος.

«Τους “Κασιδιάρηδες” στην Ελλάδα τους δημιουργούν οι κυβερνητικές πολιτικές φτωχοποίησης», σχολιάζει και καταλήγει: «Δεν αποτελεί διέξοδο για τη δίκαιη οργή των πολιτών και των απελπισμένων νέων ο φασισμός. Διέξοδος είναι η αποκατάσταση του Κράτους Δικαίου και η αξιοπρέπεια στη διαβίωση. Μόνο έτσι το μαύρο θα σκεπαστεί από το χρώμα των ονείρων».