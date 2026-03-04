Ο Κυριάκος Βελόπουλος αποκάλεσε την πρέσβειρα των ΗΠΑ “Μίλφοϊλ” και “κολλητή του Αργυρού” – Δείτε το βίντεο

Ειρωνικός ήταν απέναντι στην πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, από το βήμα της Βουλής ο επικεφαλής της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, καθώς την ώρα που ανέλυε τους λόγους για τους οποίους επιτέθηκαν οι ΗΠΑ στο Ιράν, την αποκάλεσε «κυρία Μίλφοϊλ».

Συγκεκριμένα αναρωτήθηκε «γιατί γίνεται αυτό στο Ιράν;» και στη συνέχεια εξήγησε: «Για τα πετρέλαια. Αυτή είναι η αλήθεια. Το 50% της ενέργειας της Κίνας το παίρνανε από το Ιράν. Κλείνοντας το Ιράν, κλείνει η Κίνα».

«Αυτές είναι οι αλήθειες που αποφεύγετε να πείτε, όπως και ότι ήρθαν εδώ και μας είπαν οι Αμερικανοί, η κυρία “Μίλφοϊλ”, πώς λέγεται αυτή η κυρία που είναι κολλητή του κυρίου Αργυρού. Μας είπε “κλείστε το λιμάνι, είναι κινεζικό”».

Η συγκεκριμένη αναφορά σχολιάστηκε έντονα στα διάφορα «πηγαδάκια» πέριξ του περιστυλίου της Βουλής, όπου στηλιτευόταν η αναφορά του κ. Βελόπουλου.

Δείτε το σχετικό απόσπασμα: