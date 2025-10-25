Νικήτας Κακλαμάνης για Διονύση Σαββόπουλο: Υπήρξε μοναδικός και γι’ αυτό θα παραμείνει αναντικατάστατος

Παρών στο τελευταίο αντίο στο Διονύση Σαββόπουλο ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, που αποχαιρέτησε τον σπουδαίο καλλιτέχνη στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών.

Όπως δήλωσε ο κ. Κακλαμάνης: «Εγώ ήλθα να αποχαιρετήσω τον Διονύση Σαββόπουλο με τον δικό μου τρόπο. Έναν άνθρωπο για τον οποίον η λαϊκή ρήση ουδείς αναντικατάστατος δεν ισχύει.

Ο Διονύσης Σαββόπουλος υπήρξε μοναδικός και γι’ αυτό θα παραμείνει αναντικατάστατος. Καλό του ταξίδι».