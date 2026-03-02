“Νίκη”: Ζητάμε σύγκληση των πολιτικών αρχηγών για τις αποφάσεις του ΚΥΣΕΑ για την Κύπρο

Τη σύγκληση των πολιτικών αρχηγών για την «άμεση και υπεύθυνη ενημέρωση των πολιτικών δυνάμεων» ζητά με ανακοίνωσή της η «Νίκη». Η «Νίκη», όπως τονίζει σε ανακοίνωσή της, παρακολουθεί με τη ιδιαίτερη προσοχή τις αποφάσεις του ΚΥΣΕΑ για την ενίσχυση της παρουσίας των Ενόπλων Δυνάμεων στην Κύπρο.

«Η στήριξη της Κυπριακής Δημοκρατίας αποτελεί διαχρονική εθνική προτεραιότητα», αναφέρει και υπογραμμίζει ότι πρωταρχικός στόχος κάθε αμυντικής ενίσχυσης πρέπει να είναι η διαφύλαξη της ειρήνης και η σταθερότητα στην περιοχή της Μεγαλονήσου.

«Δεδομένης της κρισιμότητας των περιστάσεων, θεωρούμε επιβεβλημένη την άμεση και υπεύθυνη ενημέρωση των πολιτικών δυνάμεων. Στο πλαίσιο αυτό, ζητούμε τη σύγκληση συνάντησης των πολιτικών αρχηγών, ώστε με πνεύμα ομοψυχίας να ενημερωθούμε για τον εθνικό σχεδιασμό που αποσκοπεί στην αποτροπή και την προάσπιση των κυριαρχικών μας δικαίων», καταλήγει η ανακοίνωση.