ΝΔ για επίθεση στα γραφεία της “Ομάδας Αλήθειας”: Η Δημοκρατία μας δεν εκφοβίζεται, η ελευθεροτυπία δεν τρομοκρατείται

THESTIVAL TEAM

Την επίθεση στα γραφεία της ιστοσελίδας ellada24.gr που ανήκει στην «Ομάδα Αλήθειας» καταδικάζει με ανακοίνωσή του το γραφείο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, τονίζοντας ότι η Δημοκρατία μας δεν εκφοβίζεται, η ελευθεροτυπία δεν τρομοκρατείται.

Η ανακοίνωση του γραφείου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας

«Καταδικάζουμε απερίφραστα την επίθεση στα γραφεία της ιστοσελίδας ellada24.gr που ανήκει στην «Ομάδα Αλήθειας» και αναμένουμε από όλα τα κόμματα την αυτονόητη και επιβεβλημένη καταδίκη της.

Η Δημοκρατία μας δεν εκφοβίζεται, η ελευθεροτυπία δεν τρομοκρατείται».

Νέα Δημοκρατία

