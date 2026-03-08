Μητσοτάκης: Άμεση και ισχυρή απάντηση όταν απειλείται ευρωπαϊκό έδαφος

«Κάθε απειλή ευρωπαϊκού εδάφους θα πρέπει να έχει άμεση και ισχυρή απάντηση» τονίζει στην καθιερωμένη κυριακάτική του ανάρτηση ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και κάνει λόγο παράλληλα για άμεσες παρεμβάσεις κατά των φαινομένων κερδοσκοπίας που μπορεί να παρουσιαστούν στην ελληνικη αγορά, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Ο πρωθυπουργός τονίζει «μόλις η σύρραξη στη Μέση Ανατολή απείλησε και τον Ελληνισμό της Κύπρου, η Ελλάδα στάθηκε, χωρίς δεύτερη σκέψη, στο πλευρό του», ενώ παράλληλα υποσχέθηκε ότι «η Κυβέρνηση θα συνεχίσει να παρέχει με κάθε μέσο συνδρομή σε όσους Έλληνες βρίσκονται στις χώρες που πληττονται από τον πόλεμο».