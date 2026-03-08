MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Άμεση και ισχυρή απάντηση όταν απειλείται ευρωπαϊκό έδαφος

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

«Κάθε απειλή ευρωπαϊκού εδάφους θα πρέπει να έχει άμεση και ισχυρή απάντηση» τονίζει στην καθιερωμένη κυριακάτική του ανάρτηση ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και κάνει λόγο παράλληλα για άμεσες παρεμβάσεις κατά των φαινομένων κερδοσκοπίας που μπορεί να παρουσιαστούν στην ελληνικη αγορά, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Ο πρωθυπουργός τονίζει «μόλις η σύρραξη στη Μέση Ανατολή απείλησε και τον Ελληνισμό της Κύπρου, η Ελλάδα στάθηκε, χωρίς δεύτερη σκέψη, στο πλευρό του», ενώ παράλληλα υποσχέθηκε ότι «η Κυβέρνηση θα συνεχίσει να παρέχει με κάθε μέσο συνδρομή σε όσους Έλληνες βρίσκονται στις χώρες που πληττονται από τον πόλεμο».

Κυριάκος Μητσοτάκης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 18 ώρες πριν

ΥΠΕΞ Κύπρου: Θα συζητήσουμε το θέμα των βρετανικών βάσεων μετά την κρίση στη Μέση Ανατολή

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 15 ώρες πριν

Τύρναβος: Νεκρός 33χρονος από ηλεκτροπληξία

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 1 ώρα πριν

Συνελήφθη δραπέτης στην περιοχή των ΚΤΕΛ στη Θεσσαλονίκη

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 21 λεπτά πριν

“Βάλε χρήματα και κάρτες σε μία σακούλα» – Πώς ο “υπάλληλος ΔΕΔΔΗΕ” εξαπάτησε ηλικιωμένη στο Ηράκλειο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 2 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Μοτοπορεία μνήμης από τα Μάλγαρα στα Τέμπη για τους 57 νεκρούς της σιδηροδρομικής τραγωδίας – Εικόνες και βίντεο

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 20 ώρες πριν

Έτσι θα παραταχθεί ο Άρης απέναντι στον Ατρόμητο – Αναλυτικά η εντεκάδα