Μαρινάκης για ασυμβίβαστο: Όσο διάστημα κάποιος θα είναι υπουργός δεν θα μπορεί να είναι βουλευτής – Θα επανέρχεται σε περίπτωση ανασχηματισμού

Διευκρινίσεις για την πρόταση που κατέθεσε ο πρωθυπουργός για ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή μετά τις εκλογές του 2027, έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος είπε ότι «ίσως θα πρέπει να συζητήσουμε και μείωση του αριθμού των βουλευτών».

Όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, θα αναστέλλεται η βουλευτική ιδιότητα για όποιον επιλέγεται ως υπουργός. «Για όσο διάστημα θα είναι υπουργός δεν θα είναι βουλευτής. Αν γίνει ανασχηματισμός θα επανέρχεται στη θέση του βουλευτή και θα μπορεί να είναι εκ νέου υποψήφιος», ανέφερε μεταξύ άλλων,

«Μιλάμε για μια πρόταση που θα συζητείται προεκλογικά αλλά η αλλαγή θα είναι μετά τις εκλογές. Αν και το Σύνταγμα προβλέπει την ψήφιση ενός νόμου, η πρόταση θα πρέπει να μπει στην ευρύτερη συνταγματική αναθεώρηση. Μιλάει για αναστολή της βουλευτικής ιδιότητας για έναν βουλευτή που θα επιλέγεται ως υπουργός από τον πρωθυπουργό. Θα αντικαθίσταται από τον επιλαχόντα και αν γίνει ανασχηματισμός και φύγει, επιστρέφει στη θέση του βουλευτή» εξήγησε ο κ. Μαρινάκης.

«Στο πλαίσιο αυτό ίσως θα πρέπει να συζητήσουμε και μείωση του αριθμού βουλευτών για να μην έχουμε αντί για 300, 350 βουλευτικά γραφεία, όλα είναι υπό συζήτηση» είπε κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κ. Μαρινάκης.

«Δεν είναι μια κίνηση για την αντιμετώπιση του πελατειακού κράτους, αυτό γίνεται με πολιτικές όπως η ταχύτερη απονομή συντάξεων, το ψηφιακό κράτος, η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Δεν μιλάμε για εκτελεστικό νόμο, μιλάμε ότι θα ενταχθεί στην ευρύτερη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Συνιστώ σε όποιον έχει θέσεις, προτάσεις, να τα δούμε στη σωστή ώρα» κατέληξε για το θέμα ο Παύλος Μαρινάκης.