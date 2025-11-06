Λατινοπούλου: Τελευταίο χαρτί της Αριστεράς ο Ισλαμισμός – Ο Μητσοτάκης είναι Κεντροαριστερός

«Μαύρη μέρα για τη Δύση, για μένα και για τους νοήμονες χριστιανούς της Δύσης» χαρακτήρισε η Αφροδίτη Λατινοπούλου τη νίκη του Ζοχράν Μαμντάνι για τον δήμο της Νέας Υόρκης υποστηρίζοντας ότι «ο Ισλαμισμός είναι το τελευταίο χαρτί της αριστεράς για να κερδίζει εκλογές».

«Βασίζονται σε λαθρομετανάστες, ακολουθούν την ατζέντα τους, τους ταΐζουν με το υστέρημα μας γιατί βασίζονται ότι θα τους δώσουν αυτοί την ψήφο τους, είναι το τελευταίο χαρτί αφού κατέρρευσε η woke ατζέντα» είπε ακόμα στο ΟΝΕ η πρόεδρος της Φωνής Λογικής.

Σύμφωνα με την ίδια «υπάρχουν 100αδες βιντεάκια στο Χ που Μουσουλμάνοι μιλούν για τη Σαρία και λένε ότι σχέδιο είναι να πολλαπλασιαστούμε, να καταλάβουμε τις πόλεις και να σας σκοτώσουμε. Δεν είναι καλοί, έρχονται για να σφάξουν και να αλώσουν τη Δύση και γι’ αυτό είμαστε εδώ για να το αποτρέψουμε».

«Όταν πηγαίνουν 100% αυτοί να ψηφίσουν και οι άλλοι απέχουν, αυτό θα είναι το αποτέλεσμα (σ.σ. όπως για τη Νέα Υόρκη)» συμπλήρωσε στο πλαίσιο αυτό.

Κατά την κυρία Λατινοπούλου «η αριστερά θέλει να βάλει μουσουλμάνους στα ψηφοδέλτιά τους, πιστεύετε ότι είναι μακριά; Σας το λέω σήμερα και να με θυμηθείτε».

«Πρέπει να τραβήξουμε μια κόκκινη γραμμή και να πάρουμε τις χώρες μας πίσω» συνέχισε η κυρία Λατινοπούλου, η οποία υποστήριξε ακόμα ότι «ο Μητσοτάκης είναι κεντροαριστερός, ακολουθεί σοσιαλιστική οικονομική πολιτική, οι λαθρομετανάστες μπαίνουν κανονικά στη χώρα. Για μένα δεν πρέπει να μπαίνει ούτε κουνούπι από τα σύνορα».