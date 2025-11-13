MENOY

Λατινοπούλου: Να απελαθούν οι λαθρομετανάστες που προσπάθησαν να αποδράσουν χθες από τη δομή στο Κλείδι – Να γίνουν δομές σε Μακρόνησο και Γιάρο

Πυρά κατά του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη αλλά και του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνου Πλεύρη, εξαπολύει η ευρωβουλευτής και πρόεδρος της Φωνής Λογικής, Αφροδίτη Λατινοπούλου, με αφορμή την ένταση που σημειώθηκε χθες στη δομή μεταναστών στο Κλειδί του Δήμου Σιντικής, στις Σέρρες.

Σε βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η κα Λατινοπούλου επιρρίπτει ευθύνες στους κ.κ. Μητσοτάκη και Πλεύρη για τη χθεσινή ένταση λέγοντας πως “αυτά είναι τα αποτελέσματα των δικών σας πολιτικών”.

“Τους έχετε στο ντάντεμα δίνοντας τους επιδόματα, σπίτια ασφάλειες από το δικό μας υστέρημα”, συνεχίζει η κα Λατινοπούπουλου και διερωτάται “γιατί δεν έχετε ήδη απελάσει όσους λαθρομετανάστες προσπάθησαν χθες να αποδράσουν;”.

Η ίδια ζητά να κλείσουν οι δομές φιλοξενίας μεταναστών που βρίσκονται κοντά σε κατοικημένες περιοχές επαναφέροντας την πρότασή της για μεταφορά τους σε ακατοίκητα νησιά, όπως τη Μακρόνησο και τη Γιάρο.

“Υπάρχουν εγκαταστάσεις σε ακατοίκητα νησιά όπως η Γιάρος και η Μακρόνησος και πρέπει να μεταφερθούν εκεί μέχρι να απελαθούν”, επισημαίνει υποστηρίζοντας πως “είναι η μόνη λύση για να είναι οι Έλληνες, οι Ελληνίδες και τα ελληνόπουλα ασφαλείς”.

“Κάντε αυτό που πρέπει να σταματήστε τις δικαιολογίες για να ταΐζετε την πολυπολιτισμικότητα”, λέει απευθυνόμενη στον πρωθυπουργό και τον υπουργό Μετανάστευσης η Αφροδίτη Λατινόπουλου ενώ εύχεται ταχεία ανάρρωση στους δύο αστυνομικούς που τραυματίστηκαν ελαφρά κατά τη χθεσινή ένταση στη δομή φιλοξενίας μεταναστών στο Κλειδί του Δήμου Σιντικής.

