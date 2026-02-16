Κυριάκος Μητσοτάκης για Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ: “Η πατρίδα αποχαιρετά μία φωτεινή προσωπικότητα”

Με λόγια βαθιάς συγκίνησης αποχαιρέτησε την ιστορικό Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά την είδηση του θανάτου της, κάνοντας λόγο για μια σπουδαία προσωπικότητα που σφράγισε την επιστήμη, τον πολιτισμό και τη δημόσια ζωή.

Σε ανάρτησή του, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι «η πατρίδα και η παγκόσμια ακαδημαϊκή κοινότητα αποχαιρετούν με συγκίνηση την Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ», χαρακτηρίζοντάς την «κοσμοπολίτισσα της σκέψης και του πολιτισμού με ελληνική καρδιά», ενώ σημείωσε και την προσωπική τους σχέση, αναφέροντας πως χάνει «μία ξεχωριστή φίλη και πολύτιμη σύμβουλο».

Από τις προσφυγικές γειτονιές στην κορυφή της ακαδημαϊκής κοινότητας

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην εντυπωσιακή πορεία της εκλιπούσας, από τα δύσκολα παιδικά χρόνια στις προσφυγικές συνοικίες της Αθήνας έως τη διεθνή αναγνώριση, ως η πρώτη γυναίκα πρύτανης της Σορβόννης.

Όπως σημείωσε, η ζωή της υπήρξε γεμάτη επιστημονικά επιτεύγματα, διακρίσεις και σημαντικές στιγμές, ενώ υπογράμμισε ότι «έφυγε όπως ακριβώς το ευχόταν», παραπέμποντας στη φράση της: «Το μόνο που θέλω είναι να πεθάνω όρθια και ορθή».

Η συμβολή της στην ανάδειξη του Βυζαντίου

Ο πρωθυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στη συμβολή της στην ιστορική έρευνα, τονίζοντας ότι δεν υπήρξε μόνο μία σπουδαία ιστορικός, αλλά και μία φωτισμένη ερευνήτρια που ανέδειξε τη σημασία του Βυζαντίου ως γέφυρα ανάμεσα στην ελληνική και την ευρωπαϊκή ταυτότητα.

Παράλληλα, επεσήμανε το ενδιαφέρον της για τα δημόσια ζητήματα και την ενεργή συμμετοχή της στον δημόσιο διάλογο, επισημαίνοντας τη διαρκή της προσήλωση στα εθνικά θέματα και ειδικά στο αίτημα της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα.

«Να μην μπερδεύετε τη γνώση με τη γνώμη»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκλεισε το μήνυμά του τονίζοντας την πολύτιμη παρακαταθήκη που αφήνει πίσω της η Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ, τόσο μέσα από το έργο της όσο και μέσα από τη σκέψη της.

«Τώρα, η φωτεινή αυτή προσωπικότητα περνά στην Ιστορία που τόσο πολύ μελέτησε και λάτρεψε επί δεκαετίες. Μας αφήνει, ωστόσο, πανάκριβη κληρονομιά το έργο και τις σκέψεις της», ανέφερε, θυμίζοντας μία από τις χαρακτηριστικές συμβουλές της: «Να μην μπερδεύετε τη γνώση με τη γνώμη. Η γνώμη αλλάζει, ενώ η γνώση εμπλουτίζεται».

Ο πρωθυπουργός εξέφρασε, τέλος, τα ειλικρινή του συλλυπητήρια προς την οικογένειά της.