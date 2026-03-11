Κώστας Ζαχαριάδης: Μητσοτάκης 2021 vs Μητσοτάκης 2026

Στην “αλλαγή στάσης” του πρωθυπουργού στο θέμα της πυρηνικής ενέργειας αναφέρεται με δήλωση του ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης.

Συγκεκριμένα αναφέρει: «Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τον Οκτώβριο του 2021, απαντώντας σε ερώτηση αναφορικά με την πυρηνική ενέργεια, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε: “Η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να αποκτήσει πυρηνική ενέργεια. Να είμαι απολύτως σαφής σε αυτό. Νομίζω ότι απηχεί και τη συντριπτική πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας για πολλούς και διαφόρους λόγους, ένας εκ των οποίων είναι ότι βρισκόμαστε σε μια περιοχή εξαιρετικά σεισμογενή. ‘Αρα, το ζήτημα δεν αφορά την Ελλάδα”. Χθες, ωστόσο, από το Παρίσι, ο κ. Μητσοτάκης… αποφάσισε ότι “η Ελλάδα γυρίζει σελίδα. Ήρθε η ώρα να διερευνήσουμε αν η πυρηνική ενέργεια, και συγκεκριμένα οι μικροί αρθρωτοί αντιδραστήρες, μπορούν να έχουν έναν ρόλο στο ελληνικό ενεργειακό σύστημα”».

Ακολούθως ρωτά: «Τι άλλαξε άραγε μέσα στα πέντε αυτά χρόνια; Μήπως έπαψε η Ελλάδα να είναι σεισμογενής χώρα; Να το ξεκαθαρίσουμε: Ούτε να το σκέφτεται ο κ. Μητσοτάκης. Η χώρα δεν θα γίνει πειραματόζωο για τους επικίνδυνους σχεδιασμούς του, που έχουν μοναδικό γνώμονα την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων οικονομικών και γεωπολιτικών συμφερόντων. Η πυρηνική ενέργεια δεν είναι ΑΠΕ, δεν είναι φτηνή, δεν είναι ασφαλής.

Να μην λησμονούμε ότι το μόνο κόμμα που στο παρελθόν στήριζε την πρόταση για την πυρηνική ενέργεια στην Ελλάδα ήταν το ΛΑΟΣ του Γιώργου Καρατζαφέρη, δηλαδή ένα μεγάλο τμήμα της ηγεσίας της σημερινής ΝΔ του κ. Μητσοτάκη».