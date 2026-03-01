MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κικίλιας: Σε επιφυλακή το Κέντρο Επιχειρήσεων για την ασφάλεια ελληνικών πλοίων στη Μέση Ανατολή

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

«Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής παρακολουθεί διαρκώς τις εξελίξεις στον Περσικό Κόλπο και στο Στενό του Ορμούζ», ανέφερε σε ανάρτησή του στο X ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας.

«Το Κέντρο Επιχειρήσεων βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις εταιρείες που έχουν ελληνικά πλοία στην περιοχή, παρέχει οδηγίες και συστάσεις και ενημερώνει τη ναυτιλιακή κοινότητα για τις εξελίξεις. Βρισκόμαστε σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα και κάνουμε ό,τι απαιτείται, για τη διασφάλιση της μέγιστης δυνατής προστασίας της ελληνικής ναυτιλίας και των Ελλήνων ναυτικών», προσθέτει ο υπουργός.

Βασίλης Κικίλιας

