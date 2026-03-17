Κεφαλογιάννης: Περισσότερο ανθρώπινο δυναμικό και περισσότερα μέσα εναέριας επιτήρησης στην Κ. Μακεδονία τη νέα αντιπυρική περίοδο

Με περισσότερο ανθρώπινο δυναμικό, λόγω των προσλήψεων που έγιναν και περισσότερα μέσα για την εναέρια επιτήρηση θα αρχίσει φέτος η αντιπυρική περίοδος για την περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας, τόνισε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, ο οποίος προήδρευσε στη συντονιστική σύσκεψη για την προετοιμασία των αρμόδιων υπηρεσιών και φορέων ενόψει της νέας αντιπυρικής περιόδου.

Ο υπουργός επισήμανε το γεγονός ότι η σύσκεψη γίνεται ενάμιση μήνα πριν την επίσημη έναρξη της νέας αντιπυρικής περιόδου και υπογράμμισε: “Ο συνδυασμός της συνεργασίας τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, κεντρικού κράτους, κοινωνίας των πολιτών με την ενίσχυση, βεβαίως, των μέσων σε ανθρώπινο δυναμικό, αλλά και στα μέσα επίγειας και εναέριας επιτήρησης, νομίζω ότι δίνει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, έτσι ώστε να μπούμε προετοιμασμένοι σε μία δύσκολη περίοδο. Όπως έχω ξαναπεί, τα δύσκολα είναι μπροστά μας. Δεν υπάρχουν εύκολες χρονιές. Βλέπετε τι συμβαίνει με την Κλιματική Κρίση. Παρόλα αυτά χρέος μας είναι να κάνουμε την καλύτερη δυνατή προετοιμασία, ακριβώς για να περιορίσουμε τις ζημιές στο φυσικό περιβάλλον, στις περιουσίες και να αποτρέψουμε την απώλεια ανθρώπινης ζωής”.

Σχετικά με το ζήτημα του καθαρισμού των οικοπέδων και άλλων εκτάσεων, ο υπουργός είπε ότι δόθηκε η δυνατότητα οι ενάρξεις των καθαρισμών να γίνονται από αρχές Απριλίου και να πηγαίνουν μέχρι τα μέσα του Ιουνίου, ανάλογα με τις κλιματολογικές συνθήκες.

Επίσης, τόνισε ότι υπήρξε εξορθολογισμός των προστίμων και μέχρι τέλος του μήνα θα βγει κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία θα καθορίζονται πλέον οι αρμοδιότητες και των Δήμων και της Πυροσβεστικής, αλλά και υποχρεώσεις των ιδιωτών, για να μην υπάρχει καμία παρανόηση.

Η περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Αθηνά Αηδονά, δήλωσε ότι είναι πολύ στενή η συνεργασία της Περιφέρειας με τους Δήμους, το Πυροσβεστικό Σώμα και τους εθελοντές. “Ως Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας υλοποιούμε ένα πρόγραμμα, μέσω του ΕΣΠΑ, με έναν προυπολογισμό 18.000.000 ευρώ για την αναβάθμιση εξοπλισμού της Πολιτικής Προστασίας”, είπε η κ. Αηδονά.

Η σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου και παρέστη ο υφυπουργός Εσωτερικών (τομέας Μακεδονίας-Θράκης) Κώστας Γκιουλέκας, ο οποίος απηύθυνε χαιρετισμό, ενώ συμμετείχαν όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ