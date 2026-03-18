Κεφαλογιάννης : Η συνολική δύναμη της Πυροσβεστικής για τη φετινή αντιπυρική περίοδο θα ανέλθει περίπου σε 18.800 πυροσβέστες

Σε 18.800 πυροσβέστες θα ανέρχεται περίπου η συνολική δύναμη του Πυροσβεστικού Σώματος για τη φετινή αντιπυρική περίοδο, όπως ανέφερε σήμερα σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Τα Νέα» ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης. Ο υπουργός προσέθεσε ότι η δύναμη του ΠΣ είναι αυξημένη κατά περίπου 800 σε σχέση με πέρυσι.

Όπως είπε, σε επιχειρησιακό επίπεδο η Αττική αναμένεται να ενισχυθεί άμεσα με 150 πυροσβέστες επί θητεία (ΠΕΘ) και συμπλήρωσε ότι είναι σε εξέλιξη διαγωνισμός για την πρόσληψη επιπλέον 600 ΠΕΘ, «οι οποίοι θα κατευθυνθούν κυρίως στην Περιφέρεια, με στόχο την κάλυψη αυξημένων αναγκών».

«Παράλληλα, ενισχύουμε το επιστημονικό σκέλος του μηχανισμού, με την πρόσληψη 115 επιστημόνων και τεχνικού προσωπικού, που θα συμβάλουν σε κρίσιμους τομείς, όπως η ανάλυση κινδύνου, η αξιοποίηση δεδομένων και η επιχειρησιακή υποστήριξη», ανέφερε.

Σχετικά με τα εναέρια μέσα, ο υπουργός επισήμανε ότι ο φετινός σχεδιασμός προβλέπει τη διάθεση 85 αεροσκαφών και ελικοπτέρων τα οποία προέρχονται, τόσο από τον εθνικό στόλο, όσο και από μισθώσεις.

Ερωτηθείς για το αν θα υπάρξει και φέτος ευρωπαϊκή συνδρομή, ο κ. Κεφαλογιάννης σημείωσε ότι συνολικά 286 πυροσβέστες θα αναπτυχθούν προληπτικά στην Ελλάδα, προερχόμενοι από Μολδαβία, Τσεχία, Ρουμανία, Γαλλία και Σλοβενία, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού μηχανισμού πολιτικής προστασίας.

Στη συνέχεια ο κ. Κεφαλογιάννης αναφέρθηκε στη φιλοσοφία του νομοσχεδίου «Ενεργή Μάχη» που ψηφίστηκε πρόσφατα, υπογραμμίζοντας ότι η εφαρμογή του έχει ήδη ξεκινήσει, με στόχο «πολλές από τις παρεμβάσεις να αποτυπωθούν στην πράξη ήδη από τη φετινή αντιπυρική περίοδο». Ενδεικτικά, ο υπουργός είπε ότι ενεργοποιείται στο ΕΣΚΕΔΙΚ η Μονάδα Επιχειρησιακής Μετεωρολογίας (Unit 7) ενώ συγκροτούνται 37 ανακριτικά κλιμάκια της ΔΑΕΕ σε όλη τη χώρα.

Τέλος, ο κ. Κεφαλογιάννης αναφέρθηκε και στον καθαρισμό των οικοπέδων, τονίζοντας ότι «θεσπίζεται ένα πιο σαφές και λειτουργικό πλαίσιο, με συγκεκριμένες υποχρεώσεις, τόσο για ιδιοκτήτες και χρήστες, όσο και για τους αρμόδιους ελεγκτικούς μηχανισμούς, δηλαδή τους δήμους και το Πυροσβεστικό Σώμα».