Κεφαλογιάννη για Άγνωστο Στρατιώτη: Έπρεπε να διαφυλάξουμε ότι ο χώρος από εδώ και στο εξής θα είναι ελεύθερος από εκδηλώσεις

Καλεσμένη στην εκπομπή Καλημέρα Ελλάδα του ΑΝΤ1, η Υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, μίλησε για την τροπολογία για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, για τα σχόλια της αντιπολίτευσης, αλλά και για τα στοιχεία του τουρισμού στην Ελλάδα, που παρουσιάζουν άνοδο.

Για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, η Υπουργός επισήμανε: “Από μόνη της αυτή η ρύθμιση είναι μια πράξη σεβασμού στην Εθνική Μνήμη, γιατί αν μη τι άλλο συμβολίζει την ενότητα της πατρίδας μας. Θα έπρεπε να είναι εκτός της όποιας αντιπαράθεσης. Είναι ένα θέμα που έπρεπε να προχωρήσει, ώστε να διαφυλάξουμε ότι ο χώρος αυτός θα είναι από εδώ και στο εξής ελεύθερος από οποιαδήποτε εκδήλωση ή δραστηριότητα.

Προστατεύεται απόλυτα από όλους μας, από το Σύνταγμα και από την πολιτεία το δικαίωμα του να κάνει κάποιος την οποιαδήποτε εκδήλωση, δημόσια. Υπάρχουν πάρα πολλοί χώροι για να το κάνει κάποιος αυτό, νομίζω ότι καλό είναι να διαφυλάξουμε το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη για αυτό που είναι: Σύμβολο εθνικής μνήμης και ενότητας”.

Για τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, απάντησε:

“Η Κυβέρνηση είναι ξεκάθαρη για το ποιος είναι ο προορισμός του Μνημείου αυτού. Θα ήταν καλό να δούμε και τα κόμματα της αντιπολίτευσης να το σέβονται αυτό, γιατί νομίζω ότι με έναν τρόπο ψάχνουν συνέχεια να βρουν ζητήματα, για να δημιουργήσουν εντάσεις”.

Για τη στάση στου Νίκου Δένδια, η Όλγα Κεφαλογιάννη τόνισε:

“Ο κύριος Δένδιας, ως Υπουργός Άμυνας έχει υπογράψει την τροπολογία, δεν καταλαβαίνω γιατί αυτό έχει γίνει τόσο θέμα”.

Αναφορικά με τον τουρισμό και τα στοιχεία για το έτος 2025, η Υπουργός ανέλυσε στην εκπομπή Καλημέρα Ελλάδα:

“Βρισκόμαστε ακόμη στον μήνα Οκτώβριο και υπάρχει ακόμη τουριστική κίνηση στη χώρα. Το επόμενο στοίχημα είναι η Θεσσαλονίκη, θέλουμε να αναπτύξουμε ακόμη περισσότερο την Θεσσαλονίκη και να δώσουμε τη δυνατότητα αυτή και στις γύρω περιοχές. [..] Το 2025 σε σύγκριση με το 2024 που ήταν χρονιά ρεκόρ, έχουμε οριακή αύξηση στις αφίξεις, (4,1%), όμως έχουμε μια πολύ καλή αύξηση στα έσοδα, της τάσης του 12%, που σημαίνει ότι έχουμε περισσότερα έσοδα. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η ποιοτική ανάπτυξη τουρισμού, με όρους βιωσιμότητας, ανθεκτικότητας και ανταγωνιστικότητας”.