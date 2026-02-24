MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καρανίκας κατά Ακρίτα για τα επεισόδια με Γεωργιάδη: Αυτό το “πράγμα” είναι επικίνδυνο, έπρεπε να την είχε αποβάλει ο Φάμελλος

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Τη διαγραφή της Έλενας Ακρίτα από την κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε ο Νίκος Καρανίκας σχολιάζοντας την τοποθέτησή της για τα επεισόδια σε βάρος του υπουργού Υγείας Αδωνι Γεωργιάδη στο Νοσοκομείο της Νίκαιας.

Ο πρώην συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης Status FM 107.7, εξαπέλυσε σκληρή επίθεση σε βάρος της Έλενας Ακρίτα τονίζοντας ότι ο Σωκράτης Φάμελλος θα έπρεπε να την είχε διαγράψει χθες.

«Δείτε αυτή την influencer, μία που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ από το Επικρατείας – δεν την ψήφισε ο κόσμος. Είναι μία η οποία… δεν θέλω να λέω το όνομά της γιατί με προσβάλλει, έτσι; Βγήκε και είπε ότι “ναι, δεν επιτρέπεται ο Άδωνις να πηγαίνει πουθενά”, ο εκλεγμένος…» είπε χαρακτηριστικά ο Νίκος Καρανίκας ο οποίος μια ημέρα νωρίτερα είχε αντιπαρατεθεί και με τον Παύλο Πολάκη για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Όταν οι δημοσιογράφοι ζήτησαν διευκρίνιση για το αν αναφέρεται στην κυρία Ακρίτα, ο ίδιος απάντησε: «Μπράβο, μπράβο. Πριν από λίγο αναφερθήκατε… ναι, ναι, μπράβο. Είχατε δίκιο, αυτό το “πράγμα” είπε – γιατί είναι “πράγμα”. Ο άνθρωπος είναι αποτέλεσμα συνεννόησης, είναι πολιτισμός. Ειδάλλως είναι θηλαστικό και βάζει την ισχύ, τη δύναμη μπροστά».

«Αυτό το πράγμα μας είπε ότι ένας εκλεγμένος υπουργός σε μια εκλεγμένη κυβέρνηση που έχει πρόγραμμα με το οποίο εκλέχτηκε και εγώ διαφωνώ, δεν πρέπει να του επιτρέπουμε να πηγαίνει πουθενά» είπε επίσης ο Νίκος Καρανίκας στη συνέντευξή του σημειώνοντας ότι αυτές είναι επικίνδυνες απόψεις για τις οποίες έπρεπε να την είχε αποβάλει ο Φάμελλος.

Η επίμαχη ανάρτηση της Έλενας Ακρίτας που προκάλεσε την αντίδραση Καρανίκα:

Έλενα Ακρίτα Νίκος Καρανίκας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 10 ώρες πριν

Λατινοπούλου: Πολίτες στο έλεος των γύφτων – Ως πότε η Νέα Δημοκρατία θα τους χαϊδεύει για ψηφαλάκια;

ΔΙΕΘΝΗ 24 ώρες πριν

Αγία Πετρούπολη: Απίστευτη διάσωση αγοριού που έπεσε από τον έβδομο όροφο – Δείτε το βίντεο

LIFESTYLE 15 ώρες πριν

Νάντια Κοντογεώργη: Δεν είχα ποτέ ιδιαίτερη σχέση με την ανάγκη να υπηρετήσω μια εικόνα

LIFESTYLE 14 ώρες πριν

Θανάσης Τσαλταμπάσης: Όταν κάναμε τη Θωμαΐδα, κατάλαβα γιατί μπορεί να χωρίσει ένα ζευγάρι μόλις κάνει παιδί

MEDIA NEWS 3 ώρες πριν

Κοσιώνη: Η υποδοχή από τους συνεργάτες της και το μήνυμά της πριν επιστρέψει στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων – Δείτε το βίντεο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ – Πόρισμα ΠΑΣΟΚ: Περαιτέρω ποινική διερεύνηση για Βορίδη και Αυγενάκη