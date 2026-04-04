MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καραμανλής: Δεν πρόκειται να είμαι υποψήφιος στις εκλογές του 2027, θα παραμείνω στη βουλή μέχρι τη λήξη της θητείας μου

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ο βουλευτής της ΝΔ στον νομό Σερρών, Κώστας Καραμανλής δήλωσε πως δεν πρόκειται να κατέβει υποψήφιος στις εκλογές του 2027.

Παράλληλα ο ίδιος σημείωσε πως θα παραμείνει στη βουλή μέχρι τη λήξη της θητείας του, ενώ επιθυμεί και την άρση της ασυλίας του για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς όπως τονίζει “είναι αθώος”.

Ολόκληρη η δήλωσή του:

«Θέτω τον εαυτό μου στη διάθεση των αρμοδίων αρχών μαζί με τους συναδέλφους μου βουλευτές, με τους οποίους φερόμαστε ως εμπλεκόμενοι στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Είμαι αθώος και θα αποδείξω την αθωότητά μου όπου κληθώ.

Θα συνεχίσω να τιμώ την εντολή των συμπολιτών μου, ως οφείλω, μέχρι τη λήξη της θητείας της παρούσας Βουλής.

Επειδή όμως, η πολιτική για εμένα δεν είναι αυτοσκοπός, δηλώνω ότι δεν προτίθεμαι να είμαι υποψήφιος στις προσεχείς εκλογές».

Κώστας Καραμανλής

