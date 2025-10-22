MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κ. Γκιουλέκας: Η είδηση της απώλειας του Διονύση Σαββόπουλου γεμίζει με θλίψη όλη την Ελλάδα και ιδιαίτερα τη Θεσσαλονίκη

Φωτογραφία: Intime
Τα συλλυπητήριά του εξέφρασε ο υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας και Θράκης), Κωνσταντίνος Γκιουλέκας για την απώλεια του Διονύση Σαββόπουλου.

«Η είδηση της απώλειας του Διονύση Σαββόπουλου γεμίζει με θλίψη όλη την Ελλάδα και ιδιαίτερα τη γενέτειρά του, τη Θεσσαλονίκη. Ένας ξεχωριστός τραγουδοποιός, ένας άνθρωπος ευαίσθητος και ευαισθητοποιημένος κοινωνικά και πολιτικά, ένας άνθρωπος ειλικρινής και συνάμα βαθύτατα ευγενής, δυστυχώς δεν είναι πια μαζί μας. Το έργο του, όμως, θα συνεχίσει να συντροφεύει τις χαρές και τις λύπες μας και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής μας. Καλό του ταξίδι…», αναφέρει στη δήλωσή του ο κ. Γκιουλέκας.

Κωνσταντίνος Γκιουλέκας

