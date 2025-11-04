MENOY

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ επέδωσε τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας – Δείτε εικόνες

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στο Προεδρικό Μέγαρο όπου επέδωσε τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, βρέθηκε το μεσημέρι της Τρίτης η νέα πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, αναλαμβάνοντας πλέον με κάθε επισημότητα τα νέα της καθήκοντα.

Στον σύντομο διάλογο που είχαν μπροστά στις κάμερες, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ρώτησε την κ. Γκιλφόιλ εάν έχει έρθει ξανά στην χώρα μας για τουρισμό και εκείνη απάντησε, ναι, για τον μήνα του μέλιτος, ενώ τόνισε ότι έχει επισκεφτεί, επίσης, την Μύκονο, την Κέρκυρα και την Σαντορίνη.

Μάλιστα, ο Κωνσταντίνος Τασούλας, εκτός από την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ υποδέχθηκε την πρέσβη της Νορβηγίας, Harriet Berg και την πρέσβη του Καναδά, Sonya Thissen.

Φωτογραφία: Intime

Στη συνέχεια η κυρία Γκιλφόιλ θα μεταβεί στο υπουργείο Εξωτερικών για συνάντηση με τον Γιώργο Γεραπετρίτη καθώς αντίγραφο των διαπιστευτηρίων κατατίθεται, ως είθισται, προς το ΥΠΕΞ.

Δείτε φωτογραφίες:

Φωτογραφία: Intime
Φωτογραφία: Intime
Φωτογραφία: Intime
Φωτογραφία: Intime

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

