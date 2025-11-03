MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιώργος Κώτσηρας: Δομική και ουσιώδης φορολογική μεταρρύθμιση προς όφελος κάθε πολίτη

Στο νομοσχέδιο για τη φορολογική μεταρρύθμιση, τα οφέλη από την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και την κωδικοποίηση της νομοθεσίας αναφέρθηκε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Γιώργος Κώτσηρας, μιλώντας σήμερα στο Athens Tax Forum 2025, που διοργανώνει το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο.

Επισήμανε ότι τα μέτρα, που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός στη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και αποτυπώνονται στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που συζητείται αυτήν την εβδομάδα στη Βουλή, συνιστούν μια δομική και ουσιώδη φορολογική μεταρρύθμιση που ακουμπά κάθε πολίτη. Πρόκειται, όπως τόνισε, για τη μεγαλύτερη μείωση φόρων στη Μεταπολίτευση, με οριζόντια μείωση φορολογικών συντελεστών και μεγάλο όφελος για τις οικογένειες και τους νέους. Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει, επιπλέον, μέτρα για τη στήριξη της ελληνικής περιφέρειας, για τον εξορθολογισμό των τεκμηρίων διαβίωσης και την αντιμετώπιση του στεγαστικού, όπως η εισαγωγή ενδιάμεσου συντελεστή στη φορολογία εισοδήματος από ενοίκια και η επέκταση και βελτίωση των φορολογικών κινήτρων για τη μίσθωση κενών κατοικιών. Τα μέτρα αυτά έρχονται σε συνέχεια της επιστροφής ενός ενοικίου που θα δοθεί ήδη από αυτόν τον μήνα για τη στήριξη των ενοικιαστών.

Καθώς η ελληνική οικονομία βρίσκεται πλέον «σε πολύ πιο στέρεες βάσεις», «μπορούμε και χτίζουμε πολιτικές με μεγαλύτερη ασφάλεια, μέτρο και μέθοδο», εξήγησε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και τόνισε ότι στόχος είναι η καλή πορεία της οικονομίας να επιστρέφει στην κοινωνία.

Τέλος, ο κ. Κώτσηρας μίλησε για τη σημασία της κωδικοποίησης και απλοποίησης της νομοθεσίας για την προώθηση της ασφάλειας δικαίου και την αντιμετώπιση των σύγχρονων οικονομικών προκλήσεων, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στον κώδικα φορολογίας περιουσίας και τον εθνικό τελωνειακό κώδικα, που ψηφίστηκαν πρόσφατα από τη Βουλή.

