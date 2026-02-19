Γερουλάνος: Η ασφάλεια μιας χώρας πηγάζει από τη σωστή λειτουργία της Δημοκρατίας

«Τα δύο πιο διάχυτα συναισθήματα στην ελληνική κοινωνία σήμερα είναι ο φόβος και η μοναξιά» τόνισε στην αρχή της ομιλίας του στην Ολομέλεια της Βουλής, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος και Βουλευτής Α’ Αθηνών του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Παύλος Γερουλάνος, στο πλαίσιο συζήτησης του νομοσχεδίου του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας για την ολοκληρωμένη αναμόρφωση του συστήματος πρόληψης και συνέχισε:

«Η πρώτη πηγή φόβου είναι από το διεθνές περιβάλλον. Η δεύτερη πηγή φόβου είναι ταξική. Η νέα φτώχια, οι μεγάλες ανισότητες και η λειτουργία του κοινωνικού κράτους ως ελεημοσύνη αντί για δικαίωμα. Η τρίτη πηγή φόβου είναι θεσμική. Ένα κράτος που προτιμά να επιβάλλεται, παρά να στηρίζει. Που αδυνατεί να μάθει από τα λάθη του αλλά σε τιμωρεί για τα δικά σου. Και εδώ έρχεται και κουμπώνει η τελευταία πηγή φόβου και ανασφάλειας που αφορά την εξουσία και τον τρόπο που επιβάλλεται στην Ελλάδα. Μία εξουσία ανέλεγκτη. Όπου σημασία έχει ποιον γνωρίζεις και όχι τα δικαιώματά σου».

«Μέσα σε αυτό το κλίμα γενικευμένης ανασφάλειας», συνέχισε ο Βουλευτής Α΄ Αθηνών, σχολιάζοντας τις πρόσφατες δηλώσεις του Πρωθυπουργού: «άκουσα προχθές τον Πρωθυπουργό να θέτει το δίλημμα των επόμενων εκλογών ως εξής: «Ασφαλής Ελλάδα ή ακυβέρνητο καράβι». Και πρέπει να σας πω ότι ανατρίχιασα. Δεν είναι μόνο ότι ταυτίζει την ασφάλεια των πολιτών με το πρόσωπό του. Κάτι που κάνουν πολιτικοί που έχουν χάσει το μέτρο. Είναι και ότι την ώρα που ο πολίτης ζει με τόσους φόβους στην καθημερινότητά του, ο Πρωθυπουργός θεωρεί σκόπιμο και σωστό να ερεθίσει αυτό το συναίσθημα μήπως και κερδίσει ξανά εκλογές. Αλήθεια τώρα; Η ασφάλεια της χώρας και η λειτουργία του πολιτικού συστήματος βασίζονται στον ίδιο και τη Νέα Δημοκρατία; Τόση αλαζονεία; Τέτοια έλλειψη ενσυναίσθησης;».

Απευθυνόμενος προς τους βουλευτές της ΝΔ, ο Παύλος Γερουλάνος είπε: «Η ασφάλεια μιας χώρας δεν πηγάζει από εσάς. Πηγάζει από τη σωστή λειτουργία της Δημοκρατίας και τον τρόπο που λειτουργεί και συμπεριφέρεται η εξουσία της» και συνέχισε: «Έχετε υπονομεύσει κάθε εργαλείο που θα χρειαστούμε για να αποκαταστήσουμε εμείς αύριο την εμπιστοσύνη του πολίτη. Αλλά αν είναι αλαζονικό να θεωρείς τον εαυτό σου, και όχι τη Δημοκρατία που υπηρετείς, πηγή ασφάλειας, είναι πολιτικά εγκληματικό να γαργαλάς τον φόβο για να κερδίσεις ψήφους. Ο κ. Μητσοτάκης, απαξιώνοντας την δημοκρατία που οφείλει να υπηρετήσει, αντί να μειώνει την ανασφάλεια, την εμπορεύεται. Επενδύει σε αυτή. Γίνεται ο ίδιος η κεντρική πηγή του φόβου. Όπως και όλη η κυβέρνησή του».

Αναφερόμενος στο νομοσχέδιο, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ αφού υπογράμμισε ότι: «Πώς να εμπιστευτούμε τίποτα άλλο εκτός από τις προθέσεις του Υπουργού; Δεν έχει σημασία τι λέει, είναι ποια κυβέρνηση το λέει. Μετά από 7 χρόνια, ό,τι και να φέρει η κυβέρνηση Μητσοτάκη για πολιτική προστασία δεν εμπνέει εμπιστοσύνη», συμπλήρωσε λέγοντας πως: «Καταρχήν όλο το νομοσχέδιο, κάτω από τον βαρύγδουπο τίτλο του, είναι μία περιγραφή για όσα δεν έκαναν μέχρι τώρα αλλά έλεγαν ότι έκαναν. Και μας έβγαζαν τρελούς όταν τα επισημαίναμε. Ακούστε: «Ενεργή μάχη: Ολοκληρωμένη αναμόρφωση του συστήματος πρόληψης, ετοιμότητας και απόκρισης». Δηλαδή; Δεν είχαμε «ενεργή μάχη» μέχρι σήμερα; Ήμασταν στον αυτόματο; Δεν είχαμε ολοκληρωμένο σύστημα πρόληψης και ετοιμότητας; Είχαμε αποσπασματικά μέτρα; Άλλα μας έλεγαν οι προηγούμενοι υπουργοί. Όταν εμείς τα λέγαμε μας χλευάζατε. Χαιρόμαστε που, έστω και αργά, το παραδέχεστε. Όλο σχεδόν το νομοσχέδιο είναι μία εξουσιοδοτική διάταξη. Όλα παραπέμπονται σε επόμενες εφαρμοστικές πράξεις. Το τι ψηφίζουμε σήμερα δεν δίνει διασφαλίσεις για το τι θα κάνει η Κυβέρνηση αύριο. Μόνο ευθύνες διώχνει από πάνω της. Για να αποφύγει πολιτικό κόστος. Τους πόρους, όμως, και την πραγματική εξουσία αποφάσεων τα κρατάει σφιχτά στα χέρια της. Για να την έχουν ανάγκη και να την προσκυνούν οι Δήμοι. Εντείνοντας την ανασφάλεια που νιώθει ο πολίτης και της υπαίθρου και των αστικών κέντρων».

Κλείνοντας την ομιλία του, ο κ. Γερουλάνος ανέφερε πώς: «Το χειρότερο δεν είναι ότι ζούμε σε έναν κόσμο που μας γεμίζει ανασφάλεια. Δεν είναι καν ότι ο Πρωθυπουργός προσπαθεί να γαργαλίσει τα πιο ζωικά μας ένστικτα. Το χειρότερο είναι ότι μπροστά σε αυτήν την άνιση μάχη με τον φόβο η κυβέρνηση, μάς έχει αφήσει να νιώθουμε ότι παλεύουμε μόνοι μας. Και ο λόγος είναι ότι, εκτός από πηγή φόβου, συνειδητά διαλύει κάθε αίσθημα συνοχής της κοινωνίας, κάθε αίσθημα συλλογικότητας, βάζοντας τον έναν Έλληνα απέναντι στον άλλον. Ο συνδυασμός του φόβου που προκαλεί και γαργαλάει η κυβέρνηση με τη μοναξιά στην οποία έχει οδηγήσει τον πολίτη είναι το πιο εκρηκτικό πολιτικό μείγμα που θα μπορούσαμε να ζούμε.» και απευθυνόμενος προς τους βουλευτές της ΝΔ, είπε: «Για αυτό θα σας πω το εξής: αν τη μέρα μετά τις εκλογές που θα βρεθείτε σπίτι σας, αναρωτηθείτε τι οδήγησε στην κατάρρευση σας, να ξέρετε πως δεν θα είναι πρωτίστως τα σκάνδαλά, ή η κακοδιαχείριση, ή η αλαζονεία. Θα είναι κυρίως αυτό το ένα πράγμα: ότι μας γυρίσατε τον έναν απέναντι στον άλλον την ώρα που θα έπρεπε όλοι μαζί να παλεύουμε ενάντια σε εκείνες τις πηγές φόβου που συμπιέζουν την κοινωνία μας. Αυτή είναι μια τακτική που έχει κοντά ποδάρια, και όταν αποκαλυφθεί στο μυαλό όλων, δεν θα πέσετε απλά. Θα πέσετε με γδούπο!».