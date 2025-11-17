MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γαβρόγλου: Να αντιμετωπίσουμε το βιβλίο του Τσίπρα με σοβαρότητα, περιέχει στοιχεία που θα ξανασκεφτούμε τις αποφάσεις μας

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Για την εμπλοκή του στη διαμόρφωση του περιεχομένου του νέου βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, που κυκλοφορεί στις 25 Νοεμβρίου, μίλησε ο πρώην Υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου και – πλέον – συνεργάτης για θέματα παιδείας και πολιτικής εκπαίδευσης στο Ινστιτούτο του τέως πρωθυπουργού.

Πιο αναλυτικά ο πρώην υπουργός επιβεβαίωσε τη συζήτηση του περιεχομένου του βιβλίου, παρέχοντας τη δική του εμπειρία για να διευκρινιστούν ορισμένα ζητήματα πριν από τη δημοσίευση. «Το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα δεν είναι προσωπικό μόνο. Καταθέτει σαφείς πολιτικές απόψεις για το παρελθόν και το μέλλον της χώρας», τόνισε.

Επιπλέον, αναφέρθηκε και στις αντιδράσεις που προκλήθηκαν από ορισμένα πρόσωπα της Αριστεράς, όπως ο Γιάνης Βαρουφάκης, η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο Παναγιώτης Λαφαζάνης, επισημαίνοντας ότι η κριτική πρέπει να αντιμετωπιστεί με σοβαρότητα και αντικειμενικότητα, αντί για κουτσομπολίστικη προσέγγιση.

Σχετικά με τη δημοσιοποίηση αποσπασμάτων του βιβλίου από τον εκδότη και δημοσιογράφο Κώστα Βαξεβάνη, τόνισε τη σημασία της νομικής προστασίας της έκδοσης πριν τη δημοσίευσή της: «Τέτοιες διαδικασίες είναι συνηθισμένες διεθνώς και αφορούν την προστασία του συγγραφέα και του εκδοτικού οίκου», δήλωσε.

Τέλος, ο πρώην Υπουργός υπογράμμισε ότι το βιβλίο αποτελεί πολιτικό γεγονός, καλώντας σε σοβαρή δημόσια συζήτηση για τα περιεχόμενα και τα μηνύματα που φέρει: «Δεν λέω να το αποθεώσουμε όλοι, αλλά να το αντιμετωπίσουμε με σοβαρότητα, γιατί περιέχει στοιχεία που μας κάνουν να ξανασκεφτούμε τις αποφάσεις μας».

Κώστας Γαβρόγλου

