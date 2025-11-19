Φλωρίδης για Τσίπρα: Θέλει να πει ότι είχα μια ομάδα ανικάνων και εγώ ήμουν ο “κάτσε καλά” παίχτης

Στον «εμφύλιο», όπως τον χαρακτήρισε, που προκαλεί στην Αριστερά το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα αναφέρθηκε το πρωί της Τετάρτης ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης.

Όπως είπε στον ΣΚΑΪ, ο πρώην πρωθυπουργός «μιλάει απαξιωτικά και αισχρά» για τον ΣΥΡΙΖΑ «όταν για ανθρώπους που τους είχε υπερυπουργούς όπως ο Λαφαζάνης λέει ότι ήταν μια γελοία ιστορία».

«Θέλει να μας πει ότι είχα μια ομάδα ανικάνων και εγώ ήμουν ο κάτσε καλά παίχτης. Ήταν δε τόσο μεγάλο το κεφάλαιο αυτών που όποιους πήρε μαζί του σήμερα τους λοιδορεί. Θυμίζω ότι ιστορικά οι πιο σκληροί εμφύλιοι είναι αυτή στην Αριστερά. Αυτό που κάνει ο Τσίπρας στην προσπάθειά του να απαλλαγεί από το παρελθόν που ρήμαξε την Ελλάδα είναι να συντρίψει το παρελθόν του με τη δική του αλήθεια, όχι την αλήθεια» πρόσθεσε ο κ. Φλωρίδης.

Όπως τόνισε, μάλιστα, «όταν εμφανιστεί κανονικά να δείτε τι πλακωμός θα γίνει. Και τότε θα φανεί ότι ο χώρος αυτός δεν έχει καμία εναλλακτική για την Ελλάδα και τον Μητσοτάκη».

Ο κ. Φλωρίδης ανέφερε, επίσης, ότι «τώρα διαλύεται ο μύθος της εθνικής υποχωρητικότητας καθώς η Ελλάδα επιλέγεται από τους δύο πόλους της Δύσης, ΗΠΑ και Ευρώπη, ως συνδετικός κρίκος μέσω της Ενέργειας».

«Η χώρα για πρώτη φορά στην ιστορία της ασκεί τα κυριαρχικά δικαιώματα στην πράξη που σημαίνει ότι αυτά είναι τα όρια μας και οι Αμερικανοί έρχονται αποδεχόμενοι τα όρια αυτά» πρόσθεσε ο υπουργός Δικαιοσύνης.

Μιλώντας, τέλος, για τα νέα μέτρα αντιμετώπισης του φαινομένου της παράνομης οπλοκατοχής, ο κ. Φλωρίδης είπε «αυστηροποιούμε το πλαίσιο εφαρμογής ότι η καταδίκη δεν μπορεί να ανασταλεί και η έφεση δεν έχει ανασταλτικό χαρακτήρα. Παράλληλα η κατοχή πιστολιών εξομοιώνεται με καλάσνικοφ και γίνεται κακούργημα. Αυτό σημαίνει ότι αν σε πιάσουν να έχει πιστόλια θα κατηγορηθείς για κακούργημα. Τι σου δίνουμε ως ευκαιρία; Αν το δώσεις πριν ασκηθεί δίωξη μπορεί να τη γλυτώσεις».