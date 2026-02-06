Έλενα Ράπτη: Ξεκινάει τις επόμενες εβδομάδες το πρόγραμμα “Νταντάδες της Γειτονιάς” – Νέα καμπάνια για το “χάπι βιασμού”

Στην εκπομπή «Συνδέσεις» με τον Κώστα Παπαχλιμίντζο και την Κατερίνα Δούκα φιλοξενήθηκε η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας Έλενα Ράπτη.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στο νέο πρόγραμμα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας «Νταντάδες της Γειτονιάς» το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει τις επόμενες εβδομάδες, μετά και την επιτυχημένη πιλοτική του εφαρμογή σε 62 Δήμους.

Όπως ανέφερε η Έλενα Ράπτη, πρόκειται για ένα πρόγραμμα που στοχεύει στη στήριξη των οικογενειών με μικρά παιδιά και στη συμφιλίωση της επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.

Το πρόγραμμα αφορά σε νέες μητέρες (και μπαμπάδες εφόσον πρόκειται για μονογονείς) που εργάζονται και έχουν ετήσιο, ατομικό εισόδημα μέχρι 24.000 ευρώ – με παιδί από 2 μηνών έως 2,5 ετών, οι οποίες ενισχύονται με 500 ευρώ τον μήνα όταν είναι εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης και με 300 ευρώ όταν είναι εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης, για να μπορούν να προσλάβουν επιμελητή ή επιμελήτρια που θα απασχολείται φροντίζοντας το παιδί, είτε στην οικογενειακή εστία είτε στον χώρο του φροντιστή.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας, ο στόχος του Προγράμματος είναι διττός: αφενός διευκολύνει τις μητέρες να ενταχθούν ή να παραμείνουν στην αγορά εργασίας μετά την γέννηση του παιδιού τους και αφετέρου διευκολύνει όλους όσοι επιθυμούν να εργαστούν ως επιμελητές/τριες, να αποκτήσουν εργασία, ακόμη και στο σπίτι τους, έχοντας εισόδημα και ασφάλιση.

Καμπάνια για το «Χάπι του βιασμού»

Αναφορά στη νέα καμπάνια ενδυνάμωσης κοριτσιών και νέων γυναικών γύρω από το λεγόμενο «χάπι του βιασμού» έκανε η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας Έλενα Ράπτη.

Όπως ανέφερε: «Τα τελευταία 2 χρόνια, η συντριπτική πλειοψηφία των θυμάτων βιασμού που έχουν απευθυνθεί στο Συμβουλευτικό Κέντρο της ΓΓΙΑΔ του ΥΚΟΙΣΟ, όλες φοιτήτριες, αφηγούνται πανομοιότυπες ιστορίες σχετικά με το βιασμό τους που έχει γίνει με τη χρήση του “χαπιού του βιασμού” από τον δράστη. Περιγράφουν πως γνώρισαν το δράστη σε χώρους διασκέδασης αλλά και σε χώρους του πανεπιστημίου, ήπιαν μαζί του ένα ή δυο ποτά και μετά βρέθηκαν να έχουν απωλέσει τις αισθήσεις τους και να κακοποιούνται σεξουαλικά από εκείνον».

Τέλος, η Έλενα Ράπτη αναφέρθηκε στις συσκέψεις που έχουν πραγματοποιηθεί με συναρμόδια Υπουργεία για τον άρτιο σχεδιασμό της καμπάνιας, η οποία θα στοχεύει ηλικίες 15 έως 25 ετών.