Δημοσκόπηση: Στις 11,8 μονάδες η διαφορά ΝΔ-ΠΑΣΟΚ – Τι λένε οι πολίτες για τη δίκη των Τεμπών και το κόμμα της Καρυστιανού

Στις 11,8 μονάδες η διαφορά ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση που διενήργησε η Alco για τον Alpha, το διάστημα 31 Μαρτίου 2026 έως 4 Απριλίου 2026.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστό 23,8% και διαφορά 11,8% από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ, το οποίο βρίσκεται στο 12%. Ακολουθούν: η Ελληνική Λύση με 8,6%, το ΚΚΕ με 6,8%, η Πλεύση Ελευθερίας με 6,3%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 4,6%, η Φωνή Λογικής με 3%, το ΜέΡΑ25 με 2,9%, η Νίκη με 2,5%, η Νέα Αριστερά με 1,1% και οι Δημοκράτες με 1%.

Το άλλο κόμμα συγκεντρώνει 8,8% ενώ οι αναποφάσιστοι είναι στο 18,6%.

Η αξιοπιστία, αναδεικνύεται στο μείζον ζήτημα για την κυβερνητική πλειοψηφία καθώς σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, το 73% θεωρεί πως η λέξη «συγκάλυψη» είναι εκείνη που χαρακτηρίζει καλύτερα την κυβέρνηση. Ενώ μόλις το 11% απαντά η «διαφάνεια».

Η λέξη «αστάθεια» είναι αυτή που χαρακτηρίζει την κυβέρνηση σε ποσοστό 52% ενώ το 34% – ποσοστό σαφώς υψηλότερο από την εικόνα της ΝΔ στην πρόθεση ψήφου – απαντά πως η «σταθερότητα» χαρακτηρίζει την κυβέρνηση.

Αναποτελεσματική χαρακτηρίζει την κυβέρνηση το 66% των ερωτηθέντων ενώ το 52% «καθόλου» ως προς την ικανοποίηση από την απόδοση της κυβέρνησης. Το 28% απαντά «λίγο» και το 19% «πολύ/αρκετά».

Ένα ποσοστό που αθροιστικά φθάνει στο 15% εμφανίζει η Μαρία Καρυστιανού στο ερώτημα πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε το κόμμα που ανακοίνωσε την προηγούμενη Τετάρτη. «Λίγο» απαντά το 15% ενώ το 59% λέει «καθόλου».

Αρνητική εντύπωση άφησαν και τα όσα διαδραματίστηκαν την πρώτη ημέρα της δίκης των Τεμπών. Το 37% μιλά για «κακές εντυπώσεις», το 30% για «άθλιες» ενώ το 15% για «μέτριες».

Περισσότεροι από εννέα στους 10 ερωτηθέντες δεν κρύβουν την ανησυχία τους για τις επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν στην οικονομία και στις τιμές των προϊόντων. Το 61% απαντά «πολύ» και το 33% «αρκετά».

Το 68% των ερωτηθέντων κρίνει θετικά την απόφαση για αποστολή στην Κύπρο των δυο φρεγατών και των F16 ενώ αντίθετη άποψη εκφράζει το 22%.